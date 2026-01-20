El partido Podemos Perú (PP) exigió que la Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside Elvis Vergara (Acción Popular), cite “de inmediato” al presidente de la República, José Jerí, para que brinde explicaciones sobre las reuniones que sostuvo fuera de Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang.

La agrupación también se mostró a favor de las investigaciones preliminares que realiza la Fiscalía de la Nación contra el mandatario. El Comercio pudo conocer, gracias a fuentes del Ministerio Público, que los presuntos delitos son patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

“Los partidos que hoy controlan la Mesa Directiva del Congreso – Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular y Perú Libre – son los mismos que colocaron a José Jerí primero en la Presidencia del Congreso y luego allanaron su llegada a la Presidencia de la República. Esa decisión política tiene consecuencias y no puede ser negada”, indicó PP en un comunicado.

Agregó que esos mismos sectores “cogobernaron y blindaron a Dina Boluarte, tuvieron ministros en su gobierno y hoy vuelven a cogobernar con José Jerí, manteniendo nuevamente ministros en el Poder Ejecutivo”.

Jerí pide acudir a Fiscalización

El presidente José Jerí solicitó por escrito al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, ser citado para brindar sus declaraciones oficiales este miércoles 21 de enero para explicar sobre sus reuniones no registradas en la agenda oficial con el empresario chino Zhihua Yang.

A través de un oficio remitido este 20 de enero, el jefe de Estado expresó su voluntad de asistir a una sesión extraordinaria programada para este miércoles 21 de enero. En el documento, Jerí manifestó su disposición para ofrecer las “declaraciones y aclaraciones que correspondan” para el adecuado esclarecimiento de los hechos.

Acciones contra Jerí

El pasado lunes, luego de que se revelara una nueva reunión no transparente entre José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, circularon en contra del presidente tres mociones de censura, una moción de vacancia y una solicitud para convocar a un pleno extraordinario y una eventual citación a la Comisión de Fiscalización.

Las mociones de censura son promovidas por los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) y Edward Málaga (no agrupado). En su documento, Luque sostiene que la conducta de Jerí “ofende la magistratura” del cargo presidencial y “genera todo tipo de alarmas” sobre presuntos “arreglos bajo la mesa”.

En tanto, la moción de vacancia es impulsada por el legislador de Perú Libre Segundo Montalvo, quien considera que la conducta del jefe del Estado es “imperdonable e insostenible”.

“En ningún país del mundo se ha visto esa postura de un presidente que aparece encapuchado. [...] ¿Porque vamos a generar inestabilidad y porque estamos cerca a las elecciones vamos a permitir que nos gobierne un presidente presuntamente delincuente?”, declaró a Canal N.

