José Jerí: Podemos Perú firmara pedido para pleno extraordinario, anuncia José Luna Gálvez

La bancada Podemos Perú firmara el pedido para la realización de un pleno extraordinario, donde se debatirán las mociones contra el mandatario José Jerí, anunció su candidato presidencial y congresista, José Luna Gálvez.

En declaraciones a RPP, dijo que su postura personal es que Jerí Oré dé un paso al costado, para lo cual convocó a los integrantes de su bancada a que firmen la convocatoria a una sesión extraordinaria en el hemiciclo.

“Desde un comienzo yo le pedí a Jerí que dé un paso al costado. Hemos conversado por Zoom con nuestros congresistas y hemos quedado en que vengan de todas las provincias donde están y vayan firmando primero la convocatoria, para efectos de que se pueda hacer una sesión extraordinaria. En ese proceso estamos”, dijo a RPP.

“Luego de la sesión pasa a la moción y luego viene el señor para que venga a explicar y allí procede lo que legalmente puede ser, que puede ser su destitución”, agregó.

Previamente, en conferencia de prensa, Luna Gálvez señaló que el presidente “no hace caso” a los pedidos para que renuncie al cargo, por lo que su conclusión es que la situación “no soporta más”.

“Espero que esta semana se termine de firmar y se convoque a una sesión, y se proceda a lo que corresponda, porque existen diferentes interpretaciones legales de la Comisión de Constitución. Sea cual fuere, se tiene que convocar a una sesión y nosotros vamos a participar en ello”, aseveró.

Un informe de este Diario reveló que hasta el momento, 64 legisladores se han mostrado a favor de convocar a una sesión plenaria para evaluar una eventual censura contra José Jerí, en su condición de presidente del Congreso.

De ellos, 62 ya han firmado de manera digital la solicitud, mientras que Kelly Portalatino (Perú Libre) y Darwin Espinoza (Podemos) confirmaron a El Comercio que durante esta semana digitalizarán sus rúbricas.

Con esta cifra, solo faltaría el apoyo de 14 parlamentarios para que el pleno pueda analizar las siete mociones de censura formuladas por distintas bancadas contra el jefe del Estado.

Se adhiere a moción de vacancia

Cabe indicar que el congresista José Luna envió un oficio al presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), solicitando su adhesión a la moción de vacancia contra el mandatario José Jerí.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo, y a la vez, manifestarle mi decisión de adherirme a la Moción de Orden del Dia 21270, por la cual se propone declarar la permanente incapacidad moral del señor José Enrique Jerí Oré en la Presidencia de la República, conforme con lo previsto con el numeral 2 del artículo113 de la Constitución Política del Perú”, dice el documento.

Documento enviado por el congresista José Luna Gálvez.

“En tal sentido sirva usted considerarme como adherente de esta, a fin de que sea debatida conforme el Reglamento”, agrega.