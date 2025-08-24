José Jerí: “No me han facultado para poner dictámenes de la noche a la mañana”

Soy plenamente consciente de la gravedad que significó una denuncia de ese tipo, pero, así como sabía de la gravedad, también sabía el resultado respecto de mí, y si esperé el tiempo para contestar fue por respetar la reserva del procedimiento y por no politizar una investigación tan seria. Yo sabía información de los resultados y también en paralelo de las declaraciones de los invitados que tuvieron que testificar. Supe desde marzo el resultado y callé todos estos meses.

—¿Por qué no salió a aclarar que no era un violador?

Me hubiera encantado hacerlo, pero había un compromiso con la reserva de la investigación para que la denunciante encontrara la verdad.

—Ella dijo que no recordaba quién salió de su habitación, pero que era la figura de un hombre y también se habló de prendas suyas dejadas en esa habitación.

Se filtró la resolución y son muy claros los argumentos por los que se me excluye de la investigación: la declaración de los testigos y de la misma denunciante, las pruebas científicas de ADN. La comparación entre lo que encontraron y mi ADN descartó todo. Además, no había ningún elemento cuando la víctima hace la denuncia, porque ella la hace recordando a tientas lo que había pasado.

—¿Estaba aturdida?

Se entiende en su primera declaración que fue así, pero cuando ella declara a las semanas, me parece, recuerda más cosas y da detalles objetivos de las características de la persona que presuntamente cometió ese delito y yo no era.

—¿Quién violó a esa muchacha? ¿El tío?

Lo que puedo afirmar es que yo no he sido. Finalmente, son las investigaciones las que deben esclarecer los hechos. No ha sido fácil soportar todo lo que se ha dicho sobre mi persona. Emocionalmente no fue sencillo. Como parlamentario, me costó mucho recuperar la confianza que se había perdido por esta acusación. Comencé a explicar los resultados de las investigaciones a cada uno y me pidieron aclarar las cosas, porque yo nunca he participado en escándalos.

—Pero está claro que usted le debe su presidencia a Keiko, a Acuña y a Cerrón, que son los que gobiernan el Congreso.

Quien gobierna el Congreso es una coalición, una alianza de varias bancadas para dar gobernabilidad.

—¿No debió inhibirse de postular a la presidencia mientras era investigado? ¿No llevó a un desprestigio mayor a la institución?

No solamente es un tema de presunción de inocencia, también es un tema de que las personas van demostrando en el tiempo cuáles son sus cualidades, virtudes y defectos. En estos cuatro años he demostrado quién soy y seguramente las bancadas vieron más aciertos que desaciertos, y por eso estoy en la presidencia.

—Si Boluarte fuera vacada, ¿usted estaría preparado para ser presidente de transición o tendrían que volver a revisarse las fichas del Parlamento?

Yo fui elegido para ser presidente del Congreso. Tampoco voy a decir que desconozco los procedimientos de sucesión constitucional, ¿no? Pero, desde mi perspectiva, la presidencia debe ser relevada constitucionalmente el 28 de julio del 2026. Si se presentase ese escenario que señalas, personalmente yo desistiría.

—¿Por qué?

Desistiría, porque se podría entender que desde la presidencia se estaría facilitando un camino, y yo no voy a prestarme a que se pretenda decir que hemos facilitado el camino para una vacancia presidencial. Creo en la institucionalidad presidencial y estamos tan cerca de concluir un mandato que sería irresponsable optar por una vacancia, lo cual no quiere decir blindaje o proteccionismo.

—¿Salimos o no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Nuestras instituciones no están respondiendo y las leyes ya no nos permiten cumplir el objetivo que es proteger. Debemos tomar otro tipo de medidas y, si esas están orientadas a salir de la corte, tenemos que tomar la decisión de hacerlo. No podemos seguir exponiendo a la ciudadanía a atentados como los que acabamos de ver en Trujillo. Hemos perdido la capacidad y no solamente por estar en conflicto entre instituciones, sino que las leyes ya no sirven. Estamos fallando y las limitaciones que te pone el sistema te impiden poder actuar y aplicar las cosas como deberían.

—¿Está a favor de la pena de muerte para los sicarios?

La pena de muerte es uno de los tantos temas que están enmarcados dentro de la protección internacional y, seguramente, en un momento determinado podría meditarse con mayor amplitud. Pero de lo que sí estoy convencido es que no podemos seguir como estamos: amarrados a un sistema que protege muchas veces más a los que delinquen que a las víctimas. No podemos hacer cambios en nuestro país y dar seguridad y tranquilidad cuando un sistema internacional piensa mucho más en que el delincuente se sienta cómodo y seguro con su proceso, y no está atento a las víctimas que día a día sufren algún tipo de hecho criminal. Hoy te matan, te secuestran, te extorsionan y es un tema que no puede continuar en nuestro país.

—¿La posible salida de la corte se va a dar antes de julio del próximo año?

Es un procedimiento largo. Antes de finalizar debería haber un gesto del Ejecutivo, si verdaderamente está interesado en hacerlo efectivo de marcar una posición, no solamente declarativa, que tome una acción concreta. Como Congreso esperamos eso para que se abra el debate.

—¿Y no cree que la ley de amnistía a los militares será revisada en el próximo Parlamento?

El próximo Congreso tendrá dos cámaras y va a tener un proceso más lento de aprobación y de reflexión de las normas. La correlación de fuerzas respecto de esta ley puede que cambie; en todo caso, es un camino complejo si se quiere revisar. Y lo veo altamente complicado. Pero no quiere decir que no se hagan cosas para revertir; ya dependerá de la composición de las bancadas.

—¿Usted quiere reelegirse como diputado o como senador?

Estoy concentrado hasta el 26 de julio del próximo año en hacer una buena gestión, lo cual no quita que no tenga expectativas. Pero mi concentración principal y única está en el Parlamento. Siempre me entusiasmó la idea del Senado, pero mi mayor concentración y obligación está en trabajar por mis colegas.

—¿Y eso pasa por aumentarse el sueldo? ¿No es una cachetada a la pobreza querer aumentarse a 42.000 soles?

Hay que poner en contexto. Fue un planteamiento, es decir, una propuesta para que se debata, no una decisión final. Muchas de las cosas que están planteadas hoy en el dictamen serán retiradas o modificadas. El titular de Constitución anunció que el asunto de fondo será visto posteriormente, es decir, que lo deberá ver el Congreso bicameral. Lo único que sí es cierto acá es que debe verse una actualización de las escalas remunerativas en el Estado en general; hay mucha desproporcionalidad.

—¿Qué hacemos con el banco de trabajo que se ha instalado en el Congreso? Lo que han hecho sus predecesores es vergonzoso.

Una cosa que hemos dicho cuando asumimos, y lo conversamos como planteamiento en el Bloque Democrático, es que no habrá un trabajador más de los que yo he heredado. Tiene que haber una mejor distribución y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos que tenemos en el Parlamento.

—El Comercio ha revelado 30 casos de grupos familiares contratados en distintos despachos. También contratación de financistas de campaña, tres de usted mismo. ¿Por qué no cortar toda esta práctica? ¿Qué es esto? ¿Un pago de favores?

En mi caso concreto, son personas que están en la categoría de contratos de confianza. Han sido evaluados por recursos humanos y cumplen los requisitos. No tiene ningún tipo de incompatibilidad. Si fuesen del partido político al cual pertenezco, eso tampoco es un criterio de discriminación. Cuando uno inicia una carrera política tiene que rodearse de personas de confianza que tengan y compartan el mismo criterio, que se conozcan en una campaña o que se conozcan de tiempo atrás. Eso pasa en el Parlamento y en cualquier tipo de espacio laboral.

—¿No es el colmo que Elvis Vergara, de Acción Popular, sea el presidente de la Comisión de Ética, cuando es acusado por la fiscalía de pertenecer a una organización criminal?

Si entendemos a plenitud la dinámica parlamentaria, son las bancadas en pleno las que deciden quién es su representante. Desde la presidencia de la Mesa Directiva no podemos decidir.

—Se acaba de otorgar a la presidencia del Parlamento la facultad de incorporar dictámenes a la agenda del pleno de manera discrecional y se han activado las alertas. ¿Cuál es la garantía de que usted no priorizará proyectos de ley de su partido? ¿No se presta a favoritismos?

Hay que precisar algo. A mí no me han facultado para poner dictámenes de la noche a la mañana y sin conocimiento de nadie. Eso es falso. Lo que se ha acordado es que pueda proponer dictámenes, pero para la agenda final, la cual luego es entregada a todos los congresistas y que también es pública para la ciudadanía antes de las sesiones. No estoy autorizado para incorporar algún dictamen durante el desarrollo del pleno y con la agenda ya definida previamente, salvo que alguna bancada con respaldo de la mayoría de portavoces de las demás bancadas lo soliciten por escrito y con todas las firmas necesarias. Lo realmente importante de ese acuerdo es que solicitaré a los presidentes de las comisiones puedan sugerir dictámenes que tengan listos, los cuales serán los insumos principales para mejorar las agendas y dentro de las facultades. Quiero pensar que, al no conocer los términos del acuerdo o no conocer el procedimiento parlamentario, se han adelantado a comentar.

“Los expresidentes con detención deben tener el mismo trato”

— ¿Cómo será su relación con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza?

A la actual fiscal de la Nación yo le pediría prudencia y moderación, no encubrimiento, que es distinto. No podemos acumular denuncias tras denuncia por cualquier supuesto, por cualquier hecho. Hay un nivel de responsabilidad y ponderación objetiva que tiene que hacer. Nos está llenando la Mesa de Partes con denuncias por una cosa y por otra. Hay que ser mucho más responsable.

— ¿La van a inhabilitar?

Esa será una decisión que se tomará en el pleno. Queremos que haya estabilidad en el país y son los gestos los que importan. Lady Camones vuelve a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y tiene que actuar con objetividad, sin apasionamientos. Confío mucho en el trabajo que puede hacer, pero también tiene que haber reflexión en la señora fiscal, tampoco puede estar empapelando por cualquier situación.

— A la hora de impedir el retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público, ¿la señora Espinoza pecó de majadera, como dijo Tafur?

A título personal, considero que ella está anteponiendo temas personales por encima de los institucionales. Confunde esos roles y me genera preocupación, por eso le invoco a la reflexión. Me parece que está cometiendo excesos que pueden comprometer la independencia y el prestigio del Ministerio Público y entiendo por las últimas votaciones que tienen en la Junta de Fiscales Supremos que está cada vez más sola.

— ¿Está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional sobre las investigaciones de un presidente en ejercicio?

Creo que el TC ha atinado en proteger la investidura presidencial, que últimamente ha estado muy golpeada por escenarios políticos o por cuestionamientos legales. Estoy plenamente de acuerdo con la medida.

— ¿Vizcarra ha sido injustamente apresado como dicen sus allegados? ¿Es una persecución política?

Había una decisión judicial respecto a los últimos acontecimientos y como toda persona –sea Martín Vizcarra o Perico de los palotes– tiene todas las garantías de un debido proceso y su derecho a defensa. En la última instancia se determinará si finalmente con los elementos de prueba la imputación que se le hizo es cierta o no.

— Y qué piensa de su traslado de Barbadillo al penal Ancón II. ¿El INPE ha cometido un error que abona más que nunca a su victimización?

Todos los expresidentes con detención deben tener el mismo trato. Si les corresponde ir a Barbadillo, deben estar ahí. Quien enfrente ello, sea quien sea, debe tener un trato correcto e igualitario.

— ¿Al final quién va por Somos Perú?

Es una decisión que se está tomando en estos días. Dentro de las propuestas en la interna del partido están el gobernador de Cusco, Werner Salcedo; el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez; y George Forsyth. Estas son las propuestas que el partido ha ido madurando en estos últimos meses.