Milagros Leiva
Milagros Leiva

Escucha la noticia

00:0000:00
José Jerí: “No me han facultado para poner dictámenes de la noche a la mañana”
Resumen de la noticia por IA
José Jerí: “No me han facultado para poner dictámenes de la noche a la mañana”

José Jerí: “No me han facultado para poner dictámenes de la noche a la mañana”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

—Varias voces han señalado que usted no tenía legitimidad para presidir el Congreso con una acusación tan seria como la de una violación sexual. La fiscalía ha archivado su caso, pero una mujer en Huaral lo acusó a usted y a su tío político de haberla violentado.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC