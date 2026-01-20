José Jerí: ¿Qué acciones se impulsan desde el Congreso tras sus reuniones con empresario chino fuera de Palacio?

El lunes pasado, apenas un día después de que se revelara una nueva reunión no transparente entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, comenzaron a circular en su contra tres mociones de censura, una moción de vacancia, una solicitud para convocar a un pleno extraordinario y una eventual citación ante la Comisión de Fiscalización.

Estas acciones políticas avanzan en paralelo a la investigación preliminar que le abrió la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de patrocinio ilegal, tal como reveló El Comercio.

Las mociones de censura son promovidas por los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) y Edward Málaga (no agrupado). En su documento, Luque sostiene que la conducta de Jerí “ofende la magistratura” del cargo presidencial y “genera todo tipo de alarmas” sobre presuntos “arreglos bajo la mesa”.

La legisladora asegura además que Jerí “no merece estar un minuto más en el cargo como presidente del Perú ni como presidente del Congreso porque no garantiza probidad, ni transparencia en el manejo del Estado”.

En tanto, Bazán señala en su moción de censura que Jerí tendría un “entorno turbio” con “injerencia” en Palacio.

Por su parte, la moción de Málaga advierte que las explicaciones públicas del mandatario son “insuficientes para disipar la percepción razonable de conflicto de intereses, tráfico de influencias y uso impropio del cargo”.

Para presentar una moción de censura se requieren al menos 20 firmas. Su aprobación demanda mayoría simple: la mitad más uno de los congresistas presentes.

Moción de vacancia

En paralelo, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) impulsa una moción de vacancia presidencial, al considerar que la conducta de Jerí es “imperdonable e insostenible”.

“En ningún país del mundo se ha visto esa postura de un presidente que aparece encapuchado. [...] ¿Porque vamos a generar inestabilidad y porque estamos cerca a las elecciones vamos a permitir que nos gobierne un presidente presuntamente delincuente?”, declaró a Canal N.

Una moción de vacancia requiere 26 firmas para su presentación y al menos 87 votos para su aprobación en el pleno.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó esa posibilidad. “Estamos en proceso electoral y, si alguien encuentra algo ilícito en el presidente, tiene por supuesto todo el derecho de denunciarlo y eventualmente procesarlo a partir del 29 de julio de este año. No está muy lejos”, afirmó ante la prensa.

En su opinión, promover una vacancia “a estas alturas” únicamente sobre la base de sospechas —fundadas o no— generaría mayor inestabilidad política.

El especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi precisó a El Comercio que, en este escenario, el camino corresponde a la censura y no a la vacancia.

Comisión de Fiscalización

Luego se conoció que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara (Acción Popular), convocó a una sesión extraordinaria para este miércoles 21. En la agenda incluyó la votación para citar a Jerí a fin de que explique sus reuniones con Yang “y otros temas recientemente propalados”, en alusión también a la visita a Palacio de un empresario chino con arresto domiciliario.

En los últimos días, Jerí ha ofrecido versiones contradictorias y ha omitido información clave sobre sus encuentros con Yang. No obstante, el pasado lunes remitió un oficio a Vergara poniéndose a disposición del grupo de trabajo.

El presidente sostuvo que su voluntad de presentarse ante la Comisión de Fiscalización responde a un “estricto respeto a los principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública”.

Un documento similar envió al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez: “Me pongo a disposición de la Fiscalía de la Nación a fin de brindar las declaraciones y aclaraciones que correspondan, cuando lo estimen pertinente”, señaló en el documento, al que accedió este Diario.

Presiones

Durante la jornada del lunes, el legislador José Cueto (Honor y Democracia) sostuvo que Jerí debería dar un paso al costado. “Sería bueno que lo haga él solo”, señaló.

“Es una desilución total. Un presidente tiene que cuidarse, tiene que ser transparente. [...] Tendría que dar un paso al costado. El tema es que caería toda la mesa directiva. Tendríamos que tener una sesión extraordinaria para formar una nueva mesa directiva”, agregó.

Además, la bancada de Renovación Popular solicitó formalmente que se convoque a un pleno extraordinario para que Jerí rinda explicaciones por sus reuniones no registradas.

La vocera Norma Yarrow envió una carta al titular del Parlamento pidiendo que el presidente “pueda explicar a la representación nacional” los hechos cuestionados, “para que, sobre ello, el pleno del Congreso pueda tomar la decisión que corresponda”.

Posturas y silencios

Las bancadas con representación en la mesa directiva —Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular—, así como aliados del mandatario como Avanza País y Alianza para el Progreso, aún no fijan una posición institucional. Por ahora predominan los pronunciamientos individuales y los silencios.

La congresista Vivian Olivos (Fuerza Popular) expresó su respaldo a “una posible censura”. “Sí estoy de acuerdo con una posible censura. Si critiqué duramente a Castillo, porque no a él. Sombrero o capucha, siento que es lo mismo”, escribió en X. Sin embargo, tal como ya señalamos, Fernando Rospigliosi considera que una eventual salida de Jerí solo generaría inestabilidad.

En tanto, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo a El Comercio que su bancada respalda la censura, pese a que ello implicaría recomponer la mesa directiva, donde su colega de bancada Waldemar Cerrón ocupa la segunda vicepresidencia.

Por su parte, Edward Málaga señaló a este Diario que su moción de censura “recién está empezando a circular entre los despachos” parlamentarios, por lo que no pudo precisar cuántas firmas sumó hasta el lunes. “Mañana [martes 20] debo tener más claridad.

En contraste, los congresistas César Salhuana (APP), Alejandro Cavero, José Williams y Adriana Tudela (Avanza País) no respondieron a nuestros intentos de comunicación ni se pronunciaron en sus redes oficiales hasta el cierre de este informe. Williams y Tudela integran la plancha presidencial de Avanza País para las elecciones de abril próximo.