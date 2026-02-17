José Jerí: ¿Qué nombres se vocean para la Mesa Directiva ante una eventual censura del presidente? y ¿cuál es el ánimo de las bancadas?

Se trata de María del Carmen Alva (Acción Popular), José Balcázar (Perú Libre) y Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso).

La primera es de Acción Popular. Fue presidenta del Parlamento desde el 26 de julio de 2021 hasta el mismo mes de 2022. Si bien no ha mostrado ninguna intención de volver a ocupar la Presidencia, desde otras tiendas políticas se han dado los primeros signos de respaldo al indicar que, de darse el escenario de la censura, podrían apostar por la acciopopulista.

Congresista María Del Carmen Alva. Foto: difusión: / SYSTEM

Sobre José María Balcázar, el terreno es más incierto, debido al poco apoyo que recibe de parte de otras agrupaciones de centro o de derecha, entre otras, por avalar el matrimonio infantil.

A diferencia de Alva, Balcázar se mostró entusiasta de ocupar la Mesa Directiva, al punto de decir que se encontraba capacitado para asumir la Presidencia en caso lo propongan.

Como sabemos, fue el propio legislador Guido Bellido (Podemos) quien lo planteó como opción.

José María Balcázar (Perú Bicentenario). Foto: Britanie Arroyo / GESAC > BRITANIE ARROYO

Finalmente, Chiabra, el tercero, también tendría opciones de ir a la cabeza de la Mesa Directiva, pues si bien no han formalizado ninguna decisión de apoyarlo, hay intenciones de una facción de izquierda e, incluso, de los no agrupados de hacerlo.

Algunos se animaron a declarar en este informe, porque consideran que el invitado de APP sería uno de los perfiles más decentes entre la terna de eventuales reemplazantes de Jerí.

Es importante recordar que la última vez que Chiabra se refirió al tema, fue el 13 de febrero en el programa Siempre a las 8, conducido por la periodista Milagros Leiva. En aquella ocasión el legislador no descartó la posibilidad de liderar la Mesa Directiva y, por consecuencia constitucional, asumir el cargo de jefe de Estado.

El candidato presidencial de la alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra, fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

—Toma de decisión—

En Acción Popular hubo una reunión extraoficial en la que habrían participado tres de los 10 legisladores de la bancada, sin contar con la presencia de María del Carmen Alva y otros integrantes.

¿Las razones? Al parecer, impulsar la candidatura de la congresista Silvia Monteza ante una eventual censura, según nuestras fuentes.

Este Diario intentó comunicarse con algunos integrantes de la bancada, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Solo Edwin Martínez confirmó la reunión.

Nos comentaron que quien decide finalmente una eventual candidatura u opción a integrar la Mesa Directiva es el Comité Político y la bancada de Acción Popular.

Este Diario se comunicó con Juan José Abad, secretario general nacional de AP e integrante de dicho comité, y nos dijo que “por el desprestigio que existe con el presidente del partido, Julio Chávez”, los integrantes del grupo se han “excusado” de participar en una reunión que iba a realizarse junto con la bancada.

Con ello, podría peligrar una eventual candidatura desde las filas de AP, pese a que otras agrupaciones ya piensan en Alva como una opción.

Comité Político debía realizar una reunión con la bancada (Foto: Andina)

Consultados por El Comercio, la legisladora Norma Yarrow (Renovación Popular) aseguró que apoyarían a Alva. Un sector de Acción Popular haría lo mismo, y uno que otro de Alianza para el Progreso.

—¿Una buena terna?—

Entre tanto, Balcázar apenas cuenta con el apoyo de Perú Libre, que tiene 11 integrantes en la bancada. Flavio Cruz, vocero del grupo político, dijo a este Diario que “por un tema orgánico, PL tendría que impulsarlo o votar por él”.

Cuando Balcázar fue consultado días atrás, el 13 de febrero, sobre quiénes lo apoyarían en una eventual candidatura, dijo que “Roberto Sánchez, por supuesto, tendría que votar por mí”.

Este Diario consultó con Hamlet Echeverría, de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, de la misma bancada de Sánchez, y nos respondió que sí apoyarían a Balcázar, al ser “el mal menor”.

Entre tanto, la Bancada Socialista a la que pertenece el legislador Alex Flores indicó que sí apoyaría una eventual candidatura de su colega el congresista Roberto Chiabra, el mismo que se encuentra postulando a la Presidencia por la alianza Unidad Nacional.

En diálogo con El Comercio dijo que su agrupación sí podría tener intenciones de otorgarle un respaldo a su colega parlamentario. Intentamos comunicarnos con el resto de su agrupación pero no contestaron.

Edward Málaga, legislador no agrupado, de otro lado, aseguró que “a ojos cerrados” apoyaría a Chiabra.

Edward Málaga, no agrupado, respalda la salida de José Jerí como presidente del Congreso y jefe de Estado. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Entre las bancadas que se mantienen en duda sobre a cuál candidato de esta eventual terna apoyaría están el Bloque Democrático Popular (BDP), Avanza País (AP), Somos Perú (SP) y Podemos Perú (PP).

La congresista Ruth Luque indicó que no apostaría ni por Alva y menos por Balcázar, pese a ser de izquierda. Explicó que el nuevo presidente de la Mesa Directiva debe ser una persona con un perfil intachable. Al ser consultado sobre Chiabra, no respondió.

En Somos Perú ocurrió una situación similar. El legislador Héctor Valer, si bien dijo que votará por la censura, aún duda sobre a quien apoyar ante una eventual candidatura para la máxima jefatura del Parlamento.

En el caso de Podemos no se ha dicho, a excepción de Bellido, sobre a quien apoyar. La agrupación se mantiene en reserva sobre a quien respaldar, por lo menos, eso nos cuentan nuestros informantes.

Actualmente, la Mesa Directiva se encuentra integrada por los congresistas Fernando Rospigliosi, presidente encargado; Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente; e Ilich López, tercer vicepresidente.

La gestión de los mencionados comenzó en julio de 2025 y concluirá en la última etapa de este Parlamento.