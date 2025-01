El congresista José Jerí rechazó ser responsable de la violación sexual en la cual ha sido implicado como sospechoso por parte de la víctima, quien acudió a una fiscalía en Huanta para denunciar que fue atacada tras quedar inconsciente en una reunión social en la cual estuvo presente el legislador.

Jerí, quien fue suspendido de su militancia por Somos Perú mientras duren las investigaciones, aseguró que ha sido involucrado con “dolo y premeditación” por alguien que colocó su prenda de vestir en la cama donde despertó la agredida.

“Yo no he sido la persona que ha cometido ese acto. Los elementos que pueda aportar y que los testigos aportarán en su momentos, y las mismas declaraciones de la denunciante tendrán una lógica y un pronunciamiento en el cual se van a comprobar, tanto por prueba biológica, tanto por declaración de testigos y otros elementos, que mi persona no ha sido”, aseguró ante la prensa este jueves.

Un reportaje de “Epicentro TV” dio a conocer que José Jerí fue uno de los dos mencionados como sospechosos del delito de violación sexual que denunció una mujer que detalló haber sido atacada cuando estaba en estado de inconsciencia tras una reunión con el congresistas y otros conocidos el 29 de diciembre del 2024,

La denuncia fue ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, donde se detalla que en un viaje a Canta la víctima participó en una reunión donde estuvo consumiendo pisco junto a un tío político suyo, Marco Antonio Cardoza Hurtado, el parlamentario José Jerí y dos amigos suyos de nombre Arturo y Daniza.

Jerí dijo que no quería hacer acusaciones contra el otro sospechoso del caso para no perturbar las investigaciones, pero en varias oportunidades dijo que su prenda de vestir fue colocada en la cama con una “mala intención”.

LEE TAMBIÉN: Ministerio de la Mujer toma conocimiento de la denuncia contra José Jerí por presunta violación sexual

“Sí puedo decir con objetividad que no comprometa la investigación en curso, que la persona que recogió el polo sin mangas que estaba al costado de la piscina donde estaba la ropa de todos los que nos metimos a la piscina, llevarlo de ahí a la habitación donde despertó la señora denunciante, lo hizo con mala intención, con dolo y premeditación”, reiteró.

En otro momento, el parlamentario negó haber tenido algún tipo de acercamiento con algún interés amoroso hacia la denunciante, a pesar de que así lo indicó la víctima en su denuncia ante la fiscalía.

“Yo no he tenido ningún tipo de acercamiento o pretensión amorosa que sea de esa naturaleza. Que ella haya interpretado mi cortesía o mi personalidad amena es muy distinto a que yo la haya pretendido como ella lo ha manifestado”, aseguró.

Finalmente, sobre su relación con Cardoza Hurtado, el otro implicado en el caso, dijo que lo une una relación amical desde el 2021 y que fue este quien le presentó a la víctima de la violación sexual, además de señalar que todos estuvieron presentes en la reunión porque eran amigos a quienes quería ver en las celebraciones por Año Nuevo.

“Los testigos en su momento, tanto de la parte denunciante como mi persona, podrán corroborarlo. Se van a esclarecer los hechos, la víctima va a poder encontrar su verdad que le va a permitir a ella tener la tranquilidad que está buscando y esa tranquilidad también me va a devolver a mí mi imagen y mi nombre que se han visto afectados”, dijo para luego reincidir en que fue afectado por esta denuncia. “Deseo que a nadie le pase lo que le pasó a la víctima, que es algo indignante, y segundo que nadie pase por lo que estoy pasando en este momento. Que te involucren siendo inocente no es algo fácil de asimilar”, concluyó.