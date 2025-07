El nuevo presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), rechazó cualquier responsabilidad en la nueva denuncia que se dio a conocer la noche del viernes por redes sociales y que involucra a una empresaria que supuestamente habría realizado pagos para la Comisión de Presupuesto.

“En principio, yo me someto a las investigaciones que se generen producto de ello. No tengo ningún problema en afrontar y demostrar que aquí no hay nada de lo que se quiere hacer, pero sí me sorprende, y eso quiero rechazar categóricamente, maniobras con intereses de querer buscar apoderarse de la Mesa Directiva del Congreso”, señaló ante la prensa luego de de asumir el cargo a la cabeza de la Mesa Directiva.

Según el programa Panorama en una publicación en redes sociales de este viernes 25 de julio en la noche, una empresaria denuncia presuntos pagos que involucrarían a José Jerí cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, así como a su colega de Somos Perú Ana Zegarra.

El flamante titular del Poder Legislativo evitó adelantar si tomará medidas legales o alguna querella contra la protagonista de este reportaje y solo reiteró su negativa a estar involucrado en alguna irregularidad.

“Llama poderosamente la atención que justamente en un proceso electoral, una señora después de casi dos años y que no conozco y no reconozco algún tipo de vínculo con ella, se presenta a denunciar, en principio, por un programa dominical y, ante ello, tiene que salir un día antes, e incluso el mismo día. Me llama mucho la atención. En política, lamentablemente, no hay casualidades. Yo rechazo categóricamente todo lo que ella está denunciando y finalmente que sean las investigaciones formales las que determinen, que es lo que ella debió haber hecho formalmente”, destacó.

Según comentó, “en su momento ejercerá la defensa” de su honor. “No voy a permitir que cualquier persona venga, un día antes de un proceso electoral, a decir: oye, después de dos años coincidentemente, tuve la iluminación de decir cosas que no son ciertas”, aclaró.