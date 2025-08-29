El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), dijo que permitirá debatir mociones para invitar a ministros como Eduardo Arana para que expliquen la designación de Juan José Santiváñez otra vez en el Gabinete, pero que no va a “colaborar” en actos que puedan distraer a los ministros de sus funciones.

“No vamos a evitar el debate, pero tampoco vamos a colaborar para que las personas en funciones, guste o no guste, dejen de concentrarse para lo que han sido designados o elegidos”, respondió a RPP cuando se le preguntó sobre las acciones que se están promoviendo desde el Parlamento por el caso de Santiváñez.

Recientemente, Edward Málaga (no agrupado) presentó una moción para que el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, explique ante el pleno los “fundamentos, legalidad y pertinencia” del nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El legislador destaca que Santiváñez Antúnez fue censurado por el Congreso cuando ejercía el cargo de ministro del Interior el 21 de marzo.

José Jerí, sin embargo, recordó que en esa votación él votó en abstención porque estaba en contra de los constantes cambios de ministros del Interior en el gobierno de Dina Boluarte.

“Él tiene que demostrar en la cancha cuál es la responsabilidad en su cartera, que es Justicia. En su momento la censura nos indicó políticamente y ante la ciudadanía que no estaba haciendo haciendo su trabajo, según quienes votaron a favor”, explicó.

El titular del Parlamento garantizó, de otro lado, que cualquier moción que busque realizar algún tipo de fiscalización al Gobierno será tramitada debidamente.

“De parte de la Mesa Directiva, cualquier iniciativa que presente cualquier congresista en el ánimo de control político, vamos a cautelar e impulsar, como la que el congresista Málaga ha planteado, una moción de invitación al premier y nosotros tenemos que hacer lo que corresponde”, aseguró.