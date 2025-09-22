El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), dijo que ese poder del Estado respeta la designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, tras la suspensión por seis meses impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra su titular, Delia Espinoza.

“Como Congreso, nosotros somos respetuosos de esas decisiones”, afirmó el titular del Parlamento al asistir a la 37 edición de PERUMIN Convención Minera, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Más allá de algún tupo de opinión subjetiva que no viene al caso, toda autoridad pública tiene que saber respetar las decisiones de las instancias e instituciones correspondientes”, manifestó.

Jerí Oré dijo que espera que Gálvez Villegas mantenga una línea de imparcialidad y un esquema de separación de poderes, y que busque los acercamientos necesarios con las instituciones con el fin de colaborar entre sí.

LEE MÁS: La JNJ suspende a Delia Espinoza como fiscal de la Nación por seis meses

“El Congreso está debatiendo una reforma de justicia que evidentemente también alcanza al Ministerio Público y tener una participación mucho más activa y receptiva de parte de ellos será importante para tener una visión global”, afirmó el titular del Parlamento.

Como se recuerda, Tomás Aladino Gálvez Villegas - quien fue reincorporado al Ministerio Público por el Tribunal Constitucional- es el nuevo fiscal de la Nación interino, según el acuerdo adoptado por la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

Gálvez es el fundador del partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, una de las 43 agrupaciones inscritas. Incluso, antes de su reincorporación al Ministerio Público había expresado sus intenciones de postular.

Luego, tuvo que alejarse de dicho grupo para poder volver a ejercer como fiscal supremo. Había sido destituido por la JNJ por unanimidad en abril del 2021 por falta muy grave vinculada a la trama de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y a llamadas con el hoy prófugo ex juez supremo César Hinostroza.