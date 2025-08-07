El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), reiteró el rechazo por parte de su institución ante las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en las que acusó al Perú de un “copamiento” de la isla Santa Rosa en la frontera de ambos países, y dijo que el jefe de Estado de este país está “delirando”.

“Yo creo que el canciller ha expresado la posición de nuestro país. Siempre hay vocación de diálogo por parte de nuestro país pero, particularmente, considero que está delirando el presidente de Colombia”, respondió este jueves ante la prensa.

Asimismo, recordó que la Mesa Directiva que preside ya se reunió y emitió, este miércoles 6 de agosto, un pronunciamiento oficial de rechazo a los comentarios realizados por el mandatario colombiano.

En ese documento, recordaron que la isla Santa Rosa de Loreto se conformó en respeto al Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el protocolo de Río de Janeiro de 1934, así como por la aprobación de una ley emitida por unanimidad por el pleno del Parlamento.

#CongresoInforma | La Mesa Directiva del Congreso de la República del Perú ratifica su compromiso con la defensa de la soberanía nacional sobre la isla Santa Rosa. pic.twitter.com/u6wWWdsgjQ — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 5, 2025

“Ahí sentamos la posición oficial e institucional en representación del Congreso, en la que obviamente rechazamos ese tipo de comentarios”, destacó José Jerí.