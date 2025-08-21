El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), dijo esperar que la Comisión de Constitución debata con “sensibilidad social” un posible aumento del sueldo de los parlamentarios a más de S/ 42 mil, luego de considerar que debe haber un “reordenamiento” de la política salarial.

En declaraciones a la prensa, Jerí recordó que la propuesta se encuentra todavía en debate a nivel de la comisión y que no es una “medida definitiva”.

“Seguramente va a dar mucho que hablar. Lo cierto es que tiene que haber, más allá de casos puntuales y concretos, un reordenamiento de la política salarial del país y seguramente la Comisión de Constitución tomará una decisión acertada y reflexiva que vaya en concordancia con las expectativas de cada sector y además en concordancia con la sensibilidad social”, indicó.

Se debate la suspensión de investigaciones a presidentes, medidas contra corrupción y ajustes salariales en el Congreso, destacando la necesidad de estabilidad política y diálogo para evitar paros de transporte y descontento social.

Tal y como informó El Comercio, una propuesta en la Comisión de Constitución plantea que los reglamentos para diputados y senadores consideren que la remuneración de los parlamentarios en el Congreso bicameral llegue a más de S/ 42 mil.

En otro momento, José Jerí comentó que la posible reclasificación de Martín Vizcarra para que cumpla sus cinco meses de prisión preventiva en un penal distinto al de Barbadillo debe responder a las normas vigentes.

“Creo que todas las personas, y más quienes han sido presidentes de la República, si existe un tratamiento, deben tener el mismo que otros expresidentes. Hay un principio y una tradición que tendría que respetarse conforme a las normas vigentes”; replicó.