José Jerí: Suman 63 los congresistas que respaldan el pleno extraordinario y APP se empieza a dividir

En total, 63 congresistas han respaldado el pedido para convocar un pleno extraordinario a fin de que se evalúen las mociones de censura en contra del jefe de Estado encargado, José Jerí, en su condición de presidente de la Mesa Directiva del Congreso, indicaron fuentes de El Comercio

Con ello, faltarían 15 firmantes para alcanzar los 78 requeridos para convocar esa sesión.

Jerí sin piso, las chicas del presidente y la violencia imparable en los ‘Picotitos’ de El Búho

El apoyo proviene de las bancadas de Renovación Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Perú Libre, Acción Popular y Avanza País, así como de la Bancada Socialista, el Bloque Democrático, Honor y Democracia, Podemos y los legisladores no agrupados.

Este Diario conoció que hasta el 2 de febrero hubo 60 firmas consignadas en el documento que solicita el pleno extraordinario.

De acuerdo con nuestras fuentes, un legislador de Perú Libre y otro de Podemos, recientemente, se plegaron al pedido. A ellos se le suma Roberto Chiabra, el que adelantó a El Comercio que firmará esta semana el pleno extraordinario. En total, 63 firmantes.

Hasta el 2 de febrero, el número de firmantes era de 60, tal como consta en este documento.

Esta es la lista oficial -al que accedió este Diario- de los parlamentarios que hasta el 2 de febrero han firmaron dicho documento.

Bancada Congresista 1 JPP-VDP-BM Elías Varas 2 JPP-VDP-BM Víctor Cutipa 3 JPP-VDP-BM Roberto Sánchez 4 JPP-VDP-BM Hamlet Echeverría 5 JPP-VDP-BM Wilson Quispe 6 JPP-VDP-BM Lucinda Vásquez 7 JPP-VDP-BM Nieves Limachi 8 Renovación Popular Esdras Medina 9 Renovación Popular Miguel Ciccia 10 Renovación Popular Noelia Herrera 11 Renovación Popular Cheryl Trigozo 12 Renovación Popular Alejandro Muñante 13 Renovación Popular Maria Córdova 14 Renovación Popular María Jauregui 15 Renovación Popular Patricia Chirinos 16 Renovación Popular Diego Bazán 17 Renovación Popular Norma Yarrow 18 Renovación Popular Jorge Zeballos 19 Bloque Democrático Popular Sigrid Bazán 20 Bloque Democrático Popular Susel Paredes 21 Bloque Democrático Popular Carlos Zeballos 22 Bloque Democrático Popular Ruth Luque 23 Bloque Democrático Popular Edgar Reymundo 24 Honor y Democracia Segundo Acuña 25 Honor y Democracia Gladys Echaíz 26 Honor y Democracia José Cueto 27 Honor y Democracia Jorge Montoya 28 Acción Popular Silvia Monteza 29 Acción Popular Juan Carlos Mori 30 Acción Popular Wilson Soto 31 Acción Popular Luis Aragón 32 Acción Popular Edwin Martinez 33 Acción Popular Hilda Portero 34 Acción Popular María del Carmen Alva 35 Avanza País Karol Paredes 36 Avanza País Alejandro Cavero 37 Avanza País Diana Gonzáles 38 Avanza País Rosselli Amuruz 39 Avanza País Adriana Tudela 40 Avanza País José Williams 41 Perú Libre Flavio Cruz 42 Perú Libre María Agüero 43 Perú Libre Isaac Mita 44 Perú Libre Américo Gonza 45 Perú Libre María Taipe 46 Bancada Socialista Silvana Robles 47 Bancada Socialista Jaime Quito 48 Bancada Socialista Alex Flores 49 Bancada Socialista Pasión Dávila 50 Bancada Socialista Alfredo Pariona 51 APP Jorge Marticorena 52 APP Luis Kamiche 53 APP Juan Carlos Lizarzaburu 54 Podemos Juan Burgos 55 No agrupado Flor Pablo Medina 56 No agrupado Isabel Cortez 57 No agrupado Vivian Olivos 58 No agrupado Kira Alcarraz 59 No agrupado Edward Málaga Trillo 60 No agrupado Margot Palacios

Muchos de ellos han consignado sus rúbricas en las siete mociones de censura contra José Jerí .

Como sabemos, las tres primeras fueron presentadas el 21 de enero de este año. ¿Los autores? Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Elías Varas (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) y Jaime Quito (Bancada Socialista).

Al siguiente día, el 22 de enero, se presentaron otras tres, de autoría de Edward Málaga Trillo (No Agrupado), Esdras Medina (Renovación Popular) y Edwin Martínez (Acción Popular).

El 27 de enero solo se presentó una moción, que era de Hamlet Echeverría (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial). Lo curioso de estas mociones es que casi todas tienen a los mismos firmantes.

Por lo pronto, hay parlamentarios que quieren llegar al pleno extraordinario para someter al debate la censura de Jerí.

La mayoría considera que las reuniones clandestinas con el empresario Zhihua Yang, el cambio de versión sobre este asunto y la poca transparencia respecto de sus actividades con “amigos y amigas” han generado un clima de inestabilidad.

Cámaras de seguridad captaron al presidente José Jerí presuntamente acompañado del ministro Vicente Tiburcio ingresando al chifa de Zhihua Yang.

Ahora bien, de todas las bancadas mencionadas, la que tendrá un rol importante será Alianza para el Progreso, que a la interna se debate entre el rechazo y respaldo a José Jerí.

—El papel de APP—

En APP al menos 4 de los 17 integrantes se han mostrado en respaldo a la convocatoria de un pleno extraordinario que evaluará la censura a Jerí.

Ellos son Juan Carlos Lizarzaburu, Jorge Marticorena y Luis Kamiche, quienes ya firmaron el pedido. Hasta el miércoles se manejó la versión de que Roberto Chiabra, de esa bancada, también apoyaría.

Este Diario buscó al legislador y lo que respondió fue lo siguiente: “Sí, voy a respaldarla, y cuando llegue a Lima voy a firmar la convocatoria al pleno o, si no, lo haré de forma digital esta semana”, adelantó.

El parlamentario indicó que se encontraba fuera de la capital, precisamente, en Moquegua realizando sus actividades personales.

(Foto: Fernando Sangama | El Comercio)

Es importante dejar claro que estos votos no serán los únicos que se podrían registrar desde APP, debido a que hay otros seis padres de la patria lo apoyarían.

De acuerdo con la fuente, estos legisladores son Lady Camones, Elías Ávalos, Nelcy Heidinger, Edhit Julón, Magaly Ruiz y Alejandro Soto.

“La mayoría sabe cómo es Jerí y por eso no puede seguir manejando el país”, nos contaron.

Entre tanto, una informante cercana de la familia Acuña dijo lo siguiente: “Hay un problema a la interna porque Eduardo Salhuana, vocero de la bancada, y Yessenia Lozano, la ”hija política" de Acuña, están en contra de la censura”.

No obstante, indicó que al otro lado, en la dirección del partido, estarían los que sí quieren que se vaya: César Acuña, presidente de APP, y Luis Valdez, secretario general.

César Acuña desde Arequipa aseguró que su partido no ha respaldado al gobierno de Dina Boluarte. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Luis Valdez fue congresista y ahora es secretario general del partido APP. (Foto: Andina)

“Dentro del mismo partido hay dos grupos. Uno que apoya y el otro que no”, insistió.

Sostuvo que hasta ayer sábado César Acuña dejó a cada legislador elegir la decisión si apoyaban a las firmas del pleno y a la censura contra Jerí.

Por lo pronto, nos indicaron que este martes 10 de febrero definirían en una reunión de bancada si irán por bloque en las firmas y votos o si todo será a total libertad individual.

—La otra cara de Podemos—

Desde el lado de Podemos Perú hay poca intención de apoyar el pedido de Renovación Popular (RP).

Todo se resume, según nuestra fuente, a que José Luna Gálvez se encuentra en campaña presidencial y no quiere ninguna alianza con RP debido a que su líder es Rafael López Aliaga, candidato a la Presidencia de la República.

“Él es su enemigo político. De ninguna forma le dará la mano porque Luna piensa que esto del pleno y la censura a Jerí es una estrategia política de López Aliaga”, manifestó.

Sobre el apoyo de Burgos al pedido del pleno extraordinario, respondió que actúa con independencia sin consultarle al partido. No descartó que otros integrantes del partido ya se hayan plegado a la solicitud.