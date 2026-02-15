José Jerí y sus reuniones con empresarios chinos: Informe preliminar de la Comisión de Fiscalización señala contradicciones del mandatario

El informe preliminar de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que investigó las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí, concluyó que existen contradicciones en las versiones ofrecidas por el jefe del Estado sobre las distintas reuniones que mantuvo con empresarios chinos entre el 2025 y 2026.

“La comisión ha identificado contradicciones en las versiones ofrecidas por el presidente de la República sobre la finalidad de las reuniones”, reza el documento al que accedió El Comercio.

Documento se someterá al debate este lunes en el Congreso.

En sus conclusiones, además señaló la existencia de indicios razonables que sindican al empresario chino Zhihua Yang como presunto líder de una red criminal dedicada a obtener beneficios económicos del Estado.

También advirtió posibles inconsistencias y contradicciones en las versiones del mandatario y de los empresarios de origen chino respecto al dominio del idioma del empresario Ji Wu Xiadong, quien visitó en tres ocasiones a Jerí en el Palacio de Gobierno y estaría implicado en la organización criminal “Los Hostiles de la Amazonía”.

Por estas y otras razones, dicho informe recomendó al pleno del Parlamento otorgar facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización por un plazo de 60 días calendario.

Sustentación del informe preliminar del Congreso

El informe señala que la investigación se sustenta en la existencia de indicios razonables que habrían afectado los mecanismos de publicidad de la agenda presidencial, pues el jefe de Estado habría sostenido reuniones no registradas oficialmente con ciudadanos y representantes de grupos económicos de China, en ámbitos de carácter privado.

Con ello, se habría vulnerado la Ley 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública y cuya finalidad es prevenir el tráfico de influencias mediante la exigencia de transparencia. En ese sentido, se advirtió que las reuniones no habrían tenido carácter social, sino que habrían constituido espacios para presuntas gestiones de intereses no declarados.

Para los resultados preliminares se recibieron las declaraciones de los implicados en el caso.

El 21 de enero, la Comisión recibió la declaración del presidente de la República. El 2 de febrero, las de los ministros Vicente Tiburcio (Interior), Luis Enrique Bravo (Energía y Minas) y Omar Franco Chambergo, presidente de Osinergmin.

El 4 de febrero recibió la declaración del secretario general de Palacio de Gobierno, Benito Roberto Villanueva Haro; de Mariella Falla, gerenta de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y de Alberto Villanueva, presidente ejecutivo de Indecopi.

El 11 de febrero declaró Ji Wu Xiaodong.

Acciones pendientes de realizar

No obstante, quedaron diligencias por realizar, como recibir la versión del empresario chino Zhihua Yang y de los funcionarios que acompañaron al presidente Jerí a las reuniones con los ciudadanos de origen chino.

También se solicitará al Poder Judicial información sobre la situación legal del ciudadano Ji Wu Xiaodong y, a la Embajada de la República Popular China, información oficial sobre la autorización de ciudadanos para la organización del evento denominado Día de la Confraternidad Peruano-China.

Asimismo, se encuentra pendiente la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones de los actores involucrados, con la finalidad de conocer cómo se gestaron las reuniones, cuáles fueron sus alcances y qué compromisos se habrían asumido.

Quedó pendiente de solicitar el impedimento de salida de los involucrados en la investigación, el allanamiento de locales y la incautación de documentos relevantes para el presente caso.

Cabe indicar que el plazo sugerido por el equipo técnico de la Comisión de Fiscalización y Contraloría es de 60 días calendario, con la finalidad de obtener información, testimonios y análisis de datos, entre otras acciones, prorrogables por única vez por 30 días adicionales.

Las reuniones de José Jerí con los empresarios chinos

Según el informe entre diciembre del 2025 y enero del 2026 se registraron 38 visitas de ciudadanos chinos en Palacio de Gobierno.

Recordó que el 26 de diciembre, a las 10:18 de la noche, Jerí llegó en el vehículo oficial al restaurante chifa de la avenida San Luis (San Borja) y encapuchado ingresó para evitar ser fotografiado para reunirse clandestinamente con el empresario Zhihua Yang, de manera extraoficial.