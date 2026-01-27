Ya suman siete las mociones de censura presentadas en el Congreso, las cuales se había anunciado días atrás contra el presidente de la República, José Jerí, para removerlo del cargo como titular de la Mesa Directiva del Poder Legislativo que asumió el mandato por sucesión constitucional.

La última moción fue presentada por congresistas de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Acción Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Bloque Democrático Popular y algunos no agrupados.

En el documento se alega que las reuniones con Zhihua Yang y otros empresarios chinos, ocultando su identidad y sin registro en la agenda presidencial, vulneran “gravemente” los principios de transparencia, rendición de cuentas y primacía del interés público.

“Estas conductas han generado un grave deterioro de la confianza ciudadana, han afectado la imagen y legitimidad del Congreso de la República y evidencian una práctica política incompatible con una democracia que debe servir al pueblo y no a intereses empresariales”, indicaron.

“Desde una perspectiva democrática y popular, no puede tolerarse que la más alta autoridad del Parlamento y encargado del máximo cargo del Perú reproduzca lógicas de opacidad, privilegio y captura del Estado, contrarias al mandato constitucional de servicio a la Nación y a la lucha contra la corrupción”, agregan.

La primera moción presentada formalmente cuenta con 20 firmas de legisladores de las bancadas Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Acción Popular, Avanza País y Perú Libre, así como tres no agrupados.

Otras mociones

La segunda moción, que ingresó minutos después, también cuenta con 20 firmas de algunos legisladores. Algunos de ellos también suscribieron la primera moción. En este caso, los que firmaron son miembros de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Acción Popular, Perú Libre y Avanza País, además de dos no agrupados.

La tercera moción de censura contra Jerí Oré, firmada por 21 parlamentarios de agrupaciones políticas similares y por los mismos hechos, ingresó a mesa de partes del Parlamento el pasado 21 de enero.

Los suscriptores de esta moción son integrantes de la Bancada Socialista, cuatro no agrupados, miembros del Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Acción Popular, Perú Libre y Podemos Perú.

La cuarta moción ingresó formalmente a mesa de partes del Parlamento la mañana del jueves 22 de enero con 20 firmas de legisladores no agrupados, así como Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Avanza País, Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Acción Popular, Bancada Socialista, Honor y Democracia y Renovación Popular.

Finalmente, luego de las 3 p.m. del jueves y en menos de media hora se sumaron otras dos mociones de censura. Primero entró la que había sido anunciada por la bancada Renovación Popular al mismo tiempo que anunciaban que buscarían las 78 firmas para promover un pleno extraordinario que permita evaluar la censura contra José Jerí. En total, esta quinta moción recolectó 24 suscripciones de diferentes bancadas que también respaldaron mociones anteriores.

La sexta moción fue presentada desde el despacho de Edwin Martínez, de Acción Popular, con un total de 23 firmas.