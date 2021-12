El congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) aseguró que no abordó el tema de la moción de vacancia en la reunión que sostuvo con el presidente de la República, Pedro Castillo, este viernes en Palacio de Gobierno.

En declaraciones a los periodistas, indicó que le planteó al mandatario si va a defender la democracia y la economía social de mercado, pues son los puntos que más le interesan a su partido.

En ese sentido, Luna Gálvez refirió que otra de las interrogantes que le planteó a Castillo Terrones es si hará “los cambios que tiene que hacer” para “darle estabilidad política y económica a nuestro país”.

“La convocatoria que se pretende en el Congreso es para una interpelación. Después de allí si hay mayoría pasará a una vacancia, eso significan 87 votos. O sea que todo tiene un proceso y nosotros no hemos tratado ese tema”, expresó.

“Lo que hemos tratado es si estamos o no en la lucha contra la corrupción, estamos o no a favor de la democracia, estamos o no a favor de la economía social de mercado. De eso hemos tratado”, agregó.

El parlamentario también señaló que se abordó “muy ligeramente” sobre las reuniones informales que el jefe de Estado sostuvo en su vivienda ubicada en la primera cuadra del jirón Sarratea. Al respecto, indicó que su bancada “mantiene su posición”.

“Si hay alguna cuestión que manche al Gobierno con corrupción, Podemos Perú no lo va a aceptar, Podemos Perú solo va a aceptar si se va a defender la economía social de mercado y la democracia, pero con honestidad y total transparencia”, acotó.

