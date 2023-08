El congresista José Luna Gálvez, de la bancada Podemos Perú, ahora dice que su colega Digna Calle regresará al Perú en el mes de setiembre, luego de permanecer en Estados Unidos desde enero de este año con licencia sin goce de haber.

En declaraciones a la prensa este jueves 10 de agosto, el parlamentario evitó dar detalles sobre los motivos por los cuales Calle todavía sigue fuera del país ya que, según señaló, no ha podido hablar directamente con ella sino con su esposo, el excongresista Aron Espinoza.

“(Conversé con Arón Espinoza) que la congresista va a estar en setiembre”, aseguró.

Luna Gálvez señaló que a nivel de su partido político no han discutido los motivos por los cuales Digna Calle ha pedido licencia porque se trata de temas personales.

“Tenemos un nivel. El partido es una cuestión política y la vida privada es una cuestión privada”, indicó.

Sin embargo, se mostró a favor de hacer modificaciones para evitar casos similares de congresistas que tomen licencias sin goce de haber por un tiempo tan prolongado, tras señalar que Digna Calle no es la primera en hacer uso de este recurso.

“Keiko (Fujimori) tuvo casi dos años de licencia sin goce de haber. También ‘Vitocho’ (Víctor Andrés García Belaunde) de Acción Popular tuvo un año de licencia [...] Ella tiene que explicar pero lo que no se puede decir es que eso no ha existido o que no ha habido”, aseveró Luna.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el congresista de Podemos Perú brinda una fecha tentativa para el regreso de Digna Calle al Perú. En medio de los eventos por Fiestas Patrias el 27 de julio, aseguró que iba a retornar al país a inicios de agosto tras haber hablado directamente con ella.

“Yo ya he hablado con Digna y me dice que ahora sí va a estar [...] y la próxima semana va a estar con nosotros”, señaló en esa oportunidad a Canal N.