El congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) defendió su decisión de votar a favor de destituir e inhabilitar a miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como Inés Tello y Aldo Vásquez, al asegurar que actuó de acuerdo a la “hermenéutica parlamentaria”.

Esto, en respuesta al documento que presentó Tello para pedir que se declare como inexistente la votación para removerla del cargo por haber tomado en cuenta la votación de Luna Gálvez a pesar de ser miembro de la Comisión Permanente.

“La magistrada Inés Tello no conoce la hermenéutica parlamentaria de hace más de 30 años que se usa esto. De los 60 que se inscriben en la Comisión Permanente, máximo 30 no pueden votar”, comentó ante la prensa este viernes.

Declaraciones de Luna Gálvez

El pleno del Congreso decidió inhabilitar de la función pública por 10 años a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNE) Inés Tello y Aldo Vásquez el jueves último mediante votaciones polémicas.

Las inhabilitaciones se consiguieron con 67 votos a favor en cada caso, la cantidad mínima que requerían y ambas con el respaldo de José Luna Gálvez a pesar de ser miembro de la Comisión Permanente. Con esa decisión, ambos saldrán de la JNJ y serán reemplazados por miembros suplentes.

Según una interpretación singular del Parlamento, Luna sí estaba habilitado para ejercer su voto porque no lo hizo previamente cuando el caso se vio en la Permanente.

“Puede presentar lo que considere pero en la Comisión Permanente existe que se inscriben 60 personas, titulares y suplentes y por la hermenéutica parlamentaria, el Reglamento, 30 son excluidos, entonces solo 100 pueden votar”, insistió el congresista de Podemos Perú.

Al ser cuestionado, en otro momento, por qué no votó en algunos casos y sí en otros como los de Tello y Vásquez, José Luna Gálvez evitó dar una respuesta clara y dijo no recordar sus motivos.

“Posiblemente he estado haciendo otra cosa. No me acuerdo, tengo tantas cosas que hacer”, fue todo lo que respondió.