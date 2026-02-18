Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza candidatura de Balcázar a la presidencia del Congreso

El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) manifestó su rechazo a la candidatura del congresista José María Balcázar Zelada a la presidencia del Congreso de la República, cargo que implica asumir de manera interina la Presidencia de la República tras la censura de José Enrique Jerí Oré.

En un pronunciamiento suscrito por su Consejo Directivo 2025-2026, el gremio expresó “profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza” frente a la postulación presentada por la bancada de Perú Libre.

El colegio profesional recordó que Balcázar fue expulsado de la orden mediante la Resolución N.° 10, emitida el 13 de agosto de 2022 por el Consejo de Ética del ICAL, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Honor a través de la Resolución de Vista N.° 3 del 2 de diciembre de 2024. Según el documento, durante su gestión como decano se le imputaron cargos de naturaleza ética, civil y penal.

Asimismo, indicó que existen denuncias penales en trámite ante instancias judiciales de Lambayeque, entre ellas procesos seguidos en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria – Flagrancia y otros expedientes en curso.

El pronunciamiento también señala que, durante su gestión como decano, Balcázar no habría rendido cuentas sobre los gastos efectuados, lo que —según el gremio— evidencia que no cumpliría con el estándar ético requerido para asumir la conducción del Parlamento y, eventualmente, del Ejecutivo.

El ICAL exhortó a los congresistas a considerar que la conducción del Estado no solo exige habilitación constitucional, sino también “autoridad moral incuestionable”, especialmente en un contexto de crisis política.

La elección del nuevo titular del Parlamento se realizará este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m., luego de que el pleno aprobara, con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, la censura contra Jerí Oré y declarara vacantes los cargos de presidente del Congreso y de la República.

