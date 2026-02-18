José María Balcázar tras asumir la Presidencia: “Va a haber una transición democrática y electoral pacífica y transparente”

En medio de una sesión extraordinaria desarrollada en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, el pleno del Congreso de la República eligió este miércoles 18 de febrero a José María Balcázar como nuevo presidente del Parlamento, quien de manera automática asumió también la Presidencia de la República.

Luego de juramentar ante la representación nacional, el titular del Legislativo ofreció su primer discurso, en el que sostuvo que “va a haber una transición democrática y electoral pacífica y transparente que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”.

La elección se llevó a cabo luego de que, la víspera, el pleno aprobara con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, por sucesión, como jefe del Estado. Con ello, la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo y convocó a una nueva elección.

La sesión plenaria fue convocada por encargo del presidente encargado de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi. En el proceso participaron cuatro listas inscritas ante Oficialía Mayor, conforme al artículo 12 del reglamento del Parlamento.

Como parte del procedimiento, se designó a los congresistas Lady Camones y Alejandro Cavero como escrutadores, quienes supervisaron el acto electoral y participaron en el conteo voto por voto.

Concluido el escrutinio y proclamado el resultado, José María Balcázar juramentó de inmediato ante el pleno y, acto seguido, asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional, cargo que ejercerá hasta el 28 de julio de 2026.