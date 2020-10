Visiblemente incómodo, el vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega, respondió, en conferencia de prensa, sobre los audios de su aliado Antauro Humala coordinando desde la cárcel la vacancia presidencial y el audio que difundió hoy Justicia Viva de IDL de su diálogo con César Hinostroza, uno de los principales investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Antauro Humala lidera el proyecto Frente Patriótico. Estamos unidos y ambos comandamos esta batalla. Cuando hacemos política, uno tiene acuerdos políticos. No son órdenes, son acuerdos políticos y compromisos políticos y los vamos a cumplir”, sostuvo en el Congreso.

Dijo que la propuesta de vacar al presidente Martín Vizcarra viene de los legisladores y no del exmilitar que cumple 19 años de prisión por los delitos cometidos en el ‘andahuaylazo’.

“Proponemos nosotros la vacancia. Él [Antauro Humala] sí tiene una opinión favorable”, detalló cuando se le preguntó sobre la grabación que protagoniza Humala durante una reunión con el Frente Patriótico en la cual participó un congresista de UPP.

Durante la conferencia de prensa, en más de una oportunidad Vega confrontó a los periodistas que le preguntaban por lo dicho por Antauro Humala en el penal de Ancón II y cuestionó si “no les indignaba” lo que sucedió con el presidente Vizcarra.

El jueves 22 de octubre el diario ‘Perú21’ difundió un audio de una charla virtual que mantuvo Antauro Humala desde el penal Piedras Gordas con miembros del denominado Frente Patriótico, donde participaron congresistas de UPP a mediados de setiembre.

Audio con César Hinostroza

En otro momento, el legislador indicó que el audio de su conversación con César Hinostroza es "un refrito” que busca “frenar” la moción de vacancia y dijo que no tiene “rabo de paja”.

“He conversado con muchas personas, yo no sé si esa persona es ladrón o está cuestionada o tiene problemas. [...] No confundamos, yo no tengo rabo de pajo. Soy honesto, decente y trabajador. No estoy coimeado ni he coimeado a nadie; por lo tanto, tengo autoridad moral para impulsar esta vacancia”, dijo.

En el audio difundido por Justicia Viva de IDL, del 28 de mayo del 2018, el legislador le pide a Hinostroza “hablar con los amigos”, en medio del proceso de inscripción del logo que actualmente utiliza su partido, que se encontraba en controversia con el movimiento “Lima Va” ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

