El presidente del Congreso, José Williams, aseguró que muchas personas piensan como el ministro de Educación, Óscar Becerra, en contra de los “candados” que existen en el Perú por haber suscrito el Pacto de San José.

En declaraciones a RPP, Williams comentó las declaraciones que hizo Becerra en un evento organizado por una ONG en el Colegio de Abogados de Lima, donde dijo que el Perú debía salir del “adefesio” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No he leído en extenso lo que dijo el ministro pero yo creo que estamos dentro, somo parte de la Corte Interamericana y firmamos el Pacto de San José que pone candados de los que no se puede salir fácilmente”, indicó desde Piura, donde acudió durante la semana de representación.

El presidente del Congreso, José Williams, dijo que se debe evaluar el Pacto de San José. (RPP)

“El Pacto de San José nos genera una serie de candados y es una cosa que se debe evaluar bien para tomar una buena decisión al respecto. Es lo que muchas personas piensan, como el ministro de Educación”, agregó.

El titular del Poder Legislativo cuestionó el Pacto de San José al indicar que “a veces no ayuda” por tener, según su consideración, “un sesgo” que no debería existir.

“(Se debe evaluar) si se convierte en un asunto de Estado y vemos que las cosas ameritan que se vaya a salir, porque valgan verdades a veces no nos ayudan porque en cierta forma no funciona como quisiéramos porque tienen también un sesgo que debe tratarse para que no exista”, manifestó.

En otro momento, José Williams comentó las denuncias de trabajadores que han sufrido el recorte de sus sueldos por parte de legisladores como María Cordero Jon Tay, de Fuerza Popular, quien fue grabada exigiendo a un exempleado del Parlamento que la acompañe a un cajero para que le entregue parte de su remuneración.

Al respecto, recordó que hay oficinas para atender internamente denuncias de este tipo pero que estas no han recibido algún caso fuera de los que se ha conocido por medios de comunicación.

“Nadie se ha presentado, salvo lo de aquella entrevista que se hizo en un canal de televisión donde se mostró a dos trabajadores que están en servicio parlamentario y ellos ya pasaron al comité disciplinario desde hace tres días. Ellos sí pertenecen al Congreso, no son personal de confianza de la congresista (María Cordero)”, aseguró.