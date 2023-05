El presidente del Congreso de la República, José Williams (Avanza País), se pronunció sobre el bono de S/ 9.900 soles aprobado para los trabajadores de ese poder del Estado y dijo que no estuvo de acuerdo con la medida, razón por la cual su firma aparece “con reserva”.

En declaraciones a los periodistas, explicó que el bono fue una solicitud presentada por el sindicato de trabajadores de ese poder del Estado, pedido que fue respaldado por los portavoces de las bancadas y aprobado por mayoría en la Mesa Directiva.

“Quiero precisar que el bono es una solicitud que hizo el sindicato del Congreso. Fue respaldado por la mayoría de los portavoces. Luego en la Mesa Directiva se tomó una decisión en mayoría. No estuve de acuerdo con dicho bono en razón a la oportunidad y a la cantidad, y es por eso que mi firma figura con reserva”, expresó.

“Lo que sí acordamos en la Mesa es que no puede haber un bono por ampliación de legislatura. Ese bono no es para congresistas, es solo para trabajadores. No existe ningún bono para los congresistas”, agregó.

Como se recuerda, el pasado 27 de abril, la Mesa Directiva encabezada por Williams acordó brindar “por única vez” una bonificación de S/ 9.900 (2 UIT) a los colaboradores parlamentarios debido al “aumento del costo de vida, las situaciones coyunturales actuales, la ampliación de la legislatura y la proximidad del Día del Trabajo”.

El documento que autoriza el pago señala que este acuerdo se adoptó tras un pedido del Sindicato de trabajadores del Congreso (Sitracon) y voceros de los grupos parlamentarios. También se tomó en cuenta un informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Legislativo.

Declaraciones del presidente del Congreso, José Williams

Otros temas

Respecto al caso del congresista José Arriola (Acción Popular), implicado en un nuevo caso de recorte de sueldos, el titular del Parlamento indicó que tendrá que investigarse en las instancias correspondientes, ya sea en la Comisión de Ética o en el Ministerio Público.

“Es un asunto que tiene que investigarse donde corresponda. Ética debe comenzar y si esto va por un asunto del Ministerio Público, vendrá la petición hacia la subcomisión [de Acusaciones Constitucionales] y se trabajará conforme a lo que corresponde”, manifestó.

Finalmente, el titular del Parlamento se refirió a la renuncia del legislador Diego Bazán (Avanza País) a la comisión que investiga una presunta injerencia de empresas chinas en las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde el 2018 porque participará en un evento organizado por la Federación de Jóvenes Políticos de China.

“El asunto de que haya renunciado a la comisión y que esté yendo China obviamente ha tenido que obedecer a un análisis que él ha hecho y seguramente ha considerado que tiene más ventajas que desventajas. La información correcta tendría que darla él mismo”, sentenció.