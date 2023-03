El presidente del Congreso de la República, José Williams (Avanza País), consideró que es totalmente correcta” la construcción de un nuevo centro de salud y aclaró que su inversión no es de 2 millones de soles, como reveló ‘Cuarto Poder’ el último domingo, sino 650 mil.

En conferencia de prensa, explicó que la construcción del nuevo tópico estaba proyectada desde hace 10 años y que el anterior funcionaba en un sótano, poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores de ese poder del Estado en caso de una emergencia.

“Nosotros trabajamos con un presupuesto que es del 0.4%. Mientras lo hagamos con honestidad y honradez, y cubriendo lo que corresponde, nosotros no podemos inhibirnos de hacer lo que nos toca hacer por alguna información que vaya a salir. Esto es totalmente correcto lo que se está haciendo”, expresó.

“Sí debemos ser censurados cuando hay asuntos que tengan que ver con falta de honradez, delitos y todos ellos. No hacer este centro no es conveniente y no está costando 2 millones, sino 650 mil soles y ni siquiera tenemos el expediente técnico”, agregó.

Williams Zapata indicó que el nuevo ambiente tiene los tres consultorios del antiguo, además de un pequeño ambiente para el área de psicología que es obligatorio. También negó que tenga 170 metros, sino entre 110 y 115 de espacio.

“La Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo obliga a tener una instalación de más de 100 metros. La que teníamos tiene 70 metros. Atiende a más de 3 mil trabajadores”, aseveró el titular del Parlamento.

Congreso: Declaraciones de Williams

Según ‘Cuarto Poder’, en febrero pasado el Congreso contrató a la empresa JAMFEC SAC en busca de un servicio de consultoría para la formulación de un expediente técnico de obra llamado “Local para el servicio médico del Congreso de la República”.

Solo el expediente técnico ya le cuesta al fisco cerca de 35 mil soles. “Llave en mano” es la modalidad de contratación que se ha utilizado para que la empresa consultora se encargue no sólo del diseño sino también de la construcción de la infraestructura.

La ubicación del nuevo centro de salud será en la plaza José Faustino Sánchez Carrión, en la parte posterior del Congreso. De este modo, se dejará de lado el tópico de 65 m2 que actualmente ocupa.

El nuevo local cuenta con un área de 170 m2 sin incluir circulaciones de ingreso, rampas ni escaleras. De los actuales 2 consultorios se pasará ahora 4; tres de ellos serán de medicina general y uno especializado en psicología.