El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), calificó como un tema ético y una “falta de respeto” al Parlamento y a la población la decisión de Digna Calle (Podemos Perú) de permanecer más de cuatro meses de licencia en Estados Unidos.

“Yo pienso que desde el punto de vista ético, una persona que ha sido elegida para representar a su comunidad no puede estar tanto tiempo afuera”, respondió ante la prensa.

Según informó ‘Cuarto Poder’, Digna Calle no ejerce de manera presencial su labor como congresista ya que ha solicitado licencia personal y permanece en Estados Unidos desde enero del 2023. Desde entonces, vota a través de la plataforma virtual y no cobra ingresos al Poder Legislativo.

“Es definitivamente ético, y es una falta de respeto no solo para el Congreso sino para la población pero es necesario que ella también pueda hacer su descargo para que haga conocer por qué se está yendo todo este tiempo”, indicó.

“Es cierto que ha renunciado a los conceptos que le paga el Congreso. No está recibiendo ese dinero. No hay nada que diga (que no puede votar en el pleno). Sí es un asunto que también se tiene que ver en la Comisión de Constitución y Reglamento porque un caso como este donde una congresista se ha ido tanto tiempo no es usual”, manifestó.

José Williams adelantó que conversó con la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes (Acción Popular), quien se encuentra en semana de representación, sobre la posibilidad de que se inicien acciones contra Digna Calle por considerar que se trata de una posible falta ética.

El titular de la Mesa Directiva adelantó que el lunes de la próxima semana, Karol Paredes estaría dando detalles de las acciones que se tomaría contra Digna Calle.

En un pronunciamiento por redes sociales, la congresista destacó que no hay falta al reglamento por su parte y que no ha cobrado por ningún concepto al Congreso.

“No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna denuncia y tampoco recibo un trato diferenciado. Cumplo con mis labores utilizando los mecanismos que el Congreso le permite a los 130 congresistas y conjuntamente con mi despacho seguiremos trabajando por el bienestar del país”, se puede leer en el comunicado.