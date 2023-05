Josué Gutiérrez, excongresista y exabogado de Vladimir Cerrón, fue elegido por 88 votos a favor como el nuevo defensor del Pueblo por el pleno del Congreso gracias al respaldo de bancadas como Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza Para el Progreso, entre otros.

María del Carmen Alva, de Acción Popular, fue un caso llamativo de alguien que, en el transcurso de minutos, cambió su postura de un voto en verde a un voto en abstención y, finalmente, otra vez a verde. Su decisión a último minuto de respaldar a Gutiérrez permitió que logre superar los 87 votos que necesitaba.

“En el momento (en que voté verde), Edwin [Martínez] se sienta a mi costado y dijo: ‘Hemos presentado a Rioja, ¿cómo vamos a votar por el otro?’. Hubo esta discusión. Él dijo: ‘Yo voy a votar en rojo porque yo lo he presentado y hemos dicho que Rioja’. Primero puse verde, después abstención”, explicó en declaraciones a Willax TV el miércoles 17.

“Al final dijimos: ‘Sabes qué, no. Tiene que salir el defensor’. Votamos en verde y cambiamos él de rojo a verde, Karol (Paredes) y yo de abstención a verde. (Silvia) Monteza también. Nosotros efectivamente hemos cambiado a último momento, pero no pensábamos que estábamos llegando a los 87″, agregó.

María del Carmen Alva explicó su voto a favor de Josué Gutiérrez. (Willax TV)

María del Carmen Alva respondió, ante una posibilidad de que Gutiérrez haga campañas proselitistas a favor de Cerrón o para generar violencia al interior del país, que el Congreso también tiene la facultad de retirarlo del cargo.

“Así como lo hemos puesto, según la Constitución lo podemos revocar con la misma cantidad de votos, por si acaso. Existe esa posibilidad, está en la Constitución. Pero creo que la idea, no creo en general, que estemos pensando que Gutiérrez va a hacer una cosa así”, aseveró.

Edwin Martínez, mencionado por Alva como alguien que estaba en un inicio en contra de apoyar a Josué Gutiérrez, dijo que tomó su decisión en “cinco segundos” por tomar en cuenta algo que le dijo una trabajadora de su despacho.

“Yo estaba en rojo en ese momento. En cinco segundos tomé la decisión, tal vez medio romanticona porque una de las trabajadoras de mi despacho es de Huánuco, tiene cierto conocimiento de la trayectoria del defensor del Pueblo cuando era congresista, había ayudado a varias zonas allá”, comentó a Canal N.

“[¿El factor determinante fue: peor es nada?]. Sí. Reconozco mi toma de decisiones. No quedaba otra alternativa, hubiese habido otra, tal vez la elección hubiera sido diferente. Quedaba Gutiérrez y opté por votar por él”, agregó al justificar su voto a favor de la opción cercana a Vladimir Cerrón.

Héctor Ventura, de Fuerza Popular, aseguró que votó a favor del candidato de Perú Libre de manera libre, sin que haya habido presiones desde dentro de su bancada, porque consideraba necesario reemplazar a Eliana Revollar, defensora encargada del cargo tras la renuncia de Walter Gutiérrez.

“Era oportuno tener ya un defensor del Pueblo. Mire cuánto tiempo hemos tenido una defensora del Pueblo interina que ha mellado la imagen de nuestro Ejército y nuestra Policía nacional. Era necesario tener ya un defensor del Pueblo más allá de camisetas políticas”, explicó ante la prensa tras la votación. “Ha sido un voto a criterio de cada congresista”, reiteró.

Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, dijo que cada bancada deberá responder por los votos que tuvo a favor o en contra de Josué Gutiérrez y especuló que el respaldo que logró su candidato desde Acción Popular habría sido por poner a la institucionalidad del Congreso por encima de cuestiones políticas.

“Es un tema de institucionalidad del Congreso. Es un rol de obligación que manda la Constitución elegir al defensor del Pueblo [...] Hemos conversado con parlamentarios de manera discreta pero de manera orgánica no. Algunos me prometieron que podrían votar (en verde) pero ayer no votaron a favor”, manifestó el portavoz de Perú Libre.

En esa línea, negó haber tenido una conversación directa con Fuerza Popular para que el fujimorismo vote a favor de Gutiérrez, a pesar que Américo Gonza dijo que hubo un acercamiento con el vocero de ese partido, Miguel Torres.

“Descarto que haya habido un diálogo. En todo caso, habrá sido una conversación de Gonza con Torres pero yo como vocero no he tenido ningún diálogo ni con la vocera de Fuerza Popular ni con ningún otro de sus parlamentarios”, garantizó.