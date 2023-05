El excongresista Josué Gutiérrez- ex abogado del sentenciado ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón- es la carta de Perú Libre para dirigir la Defensoría del Pueblo. Este jueves podría ser elegido si las bancadas de derecha le dan su respaldo. Una de ellas es Fuerza Popular, que en las próximas horas definirá si marca a su favor o no.

Gutiérrez, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), no solo fue acérrimo defensor del expresidente y de su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, sino que también ejerció la vocería de la bancada de Gana Perú. Desde ese rol protagonizó una serie de enfrentamientos con el fujimorismo. 1. El fujimorismo nacido de la “cloaca” (20/11/2014) Después de que el entonces presidente Ollanta Humala afirmara que Fuerza Popular es un partido nacido de la “cloaca”, diferentes congresistas de la bancada oficialista de Gana Perú respaldaron sus expresiones. Uno de ellos fue Josué Gutiérrez, quien refirió que el mandatario no había cometido un error al usar ese calificativo para referirse a la génesis del fujimorismo. “Yo no creo que sea un error, lo que hemos hecho en la conferencia es sustentar el concepto real y la posición de respaldo al presidente”, expresó Gutiérrez a El Comercio. Agregó que los parlamentarios de la bancada naranja habían utilizado “mayores calificativos” contra el jefe de Estado. “Si los fujimoristas ven como un hecho de agravio las expresiones del presidente, el menor esfuerzo que deben hacer es asumir un comportamiento distinto. Si ellos salen a insultar con mayores calificativos, ya no hay ni siquiera un espacio para la conversación”, subrayó el hoy candidato a defensor del Pueblo. Lee también: El exabogado de Vladimir Cerrón y un trabajador del Congreso: Estos son los perfiles de los candidatos a la Defensoría del Pueblo 2. ¿Intentó negociar indulto de Fujimori? (21/11/2014) El congresista Kenji Fujimori reveló que antes de que Humala emitiera duros calificativos contra Fuerza Popular, Gutiérrez lo visitó en su despacho por orden del presidente para pedirle bajar la tensión entre el fujimorismo y el nacionalismo. Incluso, contó que durante la conversación, el vocero de Gana Perú puso sobre la mesa un posible indulto al exmandatario Alberto Fujimori. “Josué Gutiérrez vino a mi despacho y me dijo si nosotros (la bancada fujimorista) podíamos bajar el tono (de discusión) de la oposición, porque quieren acabar bien su gobierno”, expresó Fujimori a RPP Noticias. Y añadió: “Incluso se atrevió a mencionar el tema (del indulto) de mi padre”. El menor de los Fujimori Higuchi refirió que cuando le preguntó al portavoz nacionalista si venía en representación de su agrupación o de Humala, este le respondió: “vengo de arriba”. Gutiérrez reconoció que se reunió con el congresista de Fuerza Popular, pero subrayó que el indulto al ex mandatario fue solo un tema aislado. “Lo tocamos como un tema aislado. Nunca fue un tema de conversación central”, expresó el parlamentario nacionalista en declaraciones a RPP TV. 3. “Una votación infame” en la censura a Jara (31/03/2015) Tras la censura a la primera ministra, Ana Jara, por presuntos reglajes de la DINI a políticos contrarios al gobierno de Humala, Gutiérrez consideró que no existe responsabilidad política por parte de los opositores, entre ellos los fujimoristas. “Acá ha habido un abuso de poder porque se han juntado los votos. Han ejercido una votación infame porque no existe ninguna responsabilidad atribuible a la señora Ana Jara”, sostuvo el portavoz de Gana Perú. “Nosotros sabremos responder con energía, con la convicción que estos tiempos tiene que cambiar y que la población ha tomado nota de la censura de hoy”, agregó. Previamente, Gutiérrez había señalado que el objetivo de Fuerza Popular y del Apra con una eventual destitución de Jara era sacar réditos políticos. Lee también: Dina Boluarte: las acciones del Congreso y las posibles implicancias legales de los contratos de Qali Warma 4. Los acusó de obstaculizar (26/05/2015) Gutiérrez, como portavoz de Gana Perú, criticó que Fuerza Popular haya adelantado su rechazo a la solicitud de facultades legislativas del gobierno de Humala y consideró que el fujimorismo, durante la administración nacionalista, solamente se caracterizó por obstaculizar los esfuerzos del Ejecutivo por sacar adelante el país. “Lo único que ha hecho el fujimorismo en estos cuatro años ha sido no colaborar con el país. […] Lo que ha hecho es destruir cualquier voluntad de diálogo”, remarcó. Al ser consultado sobre el anuncio de Fuerza Popular de denunciar constitucionalmente al entonces ministro de Justicia y DD.HH., Gustavo Adrianzén, Gutiérrez respondió que esa bancada “está descalificada, porque tiene mucho que responder respecto a los antecedentes de los familiares directos de Alberto Fujimori que todavía no responden ante la justicia”. 5. Respaldó críticas de Heredia a la oposición (02/07/2015) Gutiérrez respaldó las críticas que hizo la primera dama, Nadine Heredia, en contra de los congresistas de oposición, entre ellos los del fujimorismo y el Apra. La esposa de Humala Tasso les pidió legislar en favor del pueblo y “no ser armas políticas”, en referencia a la decisión de la Comisión Belaunde Lossio, que era dirigida por Juan Díaz Dios (Fuerza Popular), de investigarla. El parlamentario nacionalista dijo que compartía el punto de vista de Heredia y opinó que “la noble labor” del Congreso de ser pilar de la democracia se ha visto “desnaturalizado” por impulsar “una campaña de linchamiento político” en contra de la entonces primera dama. “Claro que sí [comparto lo que dice Heredia]. El fin noble de ser el pilar de la democracia, de cumplir un rol de fiscalización y de control se ha desnaturalizado para hacer un linchamiento político de manera desproporcionada y en contra de los intereses del país. El país no nos paga para eso”, refirió. Lee también: AMLO y todas las veces que difundió falsas narrativas sobre el Perú

6. Keiko Fujimori y su rol de primera dama “al lado de Montesinos” (20/03/2016) El congresista de Gana Perú rechazó las declaraciones de Keiko Fujimori, entonces candidata presidencial de Fuerza Popular, quien culpó al gobierno de Humala y al Partido Nacionalista de estar detrás de las protestas en contra de su postulación. “Es irresponsable haber tratado de minimizar estos actos [la marcha contra su candidatura] tildando única y exclusivamente al Partido Nacionalista, sobre todo porque su análisis generará la reacción de diversas tiendas políticas, se está polarizando al país de manera innecesaria, no permitiendo que se discuta programas de gobierno, sino libretos que aparecen en papeles”, dijo en RPP Noticias. Gutiérrez, portavoz de Gana Perú, consideró que Fujimori Higuchi solo busca “victimizarse”. El hoy candidato a defensor del Pueblo, además, respondió a los cuestionamientos que Fujimori Higuchi hizo sobre la participación de Nadine Heredia en la administración Humala. “Keiko Fujimori imputa a Nadine Heredia la coparticipación en el gobierno como primera dama, entonces ¿cuál fue su rol cuando fue primera dama al lado de Vladimiro Montesinos?, ¿cuál fue su rol cuando con su padre, más allá de los actos de corrupción, tuvo políticas criminales contras los más vulnerables?”, remarcó. Más información Gutiérrez fue cuestionado por haber realizado un viaje a Rusia con Alexis Humala en julio de 2011. En ese periplo, según denuncias periodísticas, el ‘hermanísimo’ intentó negociar con las autoridades rusas supuestamente como enviado especial de la administración nacionalista. Algunos proyectos que presentó fue la creación de un colegio de detectives y nombrar al cielo peruano como “Cielo del Capitán FAP José Abelardo Quiñones”, en honor al héroe nacional. Esta última iniciativa fue aprobada por el pleno del Congreso en abril del 2014.