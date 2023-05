Con los votos de Fuerza Popular, el Pleno del Congreso eligió este miércoles a Josué Gutiérrez, avalado por Perú Libre y exabogado de Vladimir Cerrón, como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, un detalle llamó la atención.

Resulta que durante la votación cuatro congresistas de Acción Popular (AP) cambiaron su voto a último momento, lo que permitió a Gutiérrez Cóndor alcanzar los votos necesarios para ser electo en el cargo.

MIRA AQUÍ: Josué Gutiérrez agradece a Fuerza Popular por respaldar su candidatura como defensor del Pueblo

En primer lugar Silvia Monteza marcó en abstención , mientras que Edwin Martínez había votado en rojo . Por su parte, María del Carmen Alva y Karol Paredes votaron primero en verde y luego marcaron ámbar .

Minutos después, Alva Prieto y Paredes Fonseca cambiaron su voto en abstención por verde, al igual que Monteza , mientras que Martínez Talavera en el último instante modificó su voto en rojo por verde , con lo cual se cerró la votación.

En su defensa, María del Carmen Alva dijo a Willax TV que la decisión de bancada fue votar a favor de ambos candidatos, incluyendo a Jorge Rioja Vallejos, a fin de ver “quién llegaba al consenso”.

“En el momento, Edwin [Martínez] se sienta a mi costado y dijo: ‘Hemos presentado a Rioja, ¿cómo vamos a votar por el otro?’. Hubo esta discusión. Él dijo: ‘Yo voy a votar en rojo porque yo lo he presentado y hemos dicho que Rioja’. Primero puse verde, después abstención. Karol Paredes también”, expresó.

“Al final dijimos: ‘Sabes qué, no. Tiene que salir el defensor’. Votamos en verde y cambiamos él de rojo a verde, Karol y yo de abstención a verde. Monteza también. Nosotros efectivamente hemos cambiado a último momento, pero no pensábamos que estábamos llegando a los 87″, agregó.

Por su parte, Edwin Martínez afirmó que “no quedaba otra alternativa” para el cargo y dijo que no se arrepiente de su decisión, la que calificó de “fugaz” y “momentánea”.

“Ha sido una decisión de último momento de la cual no me arrepiento. No estoy muy convencido de lo que he hecho, pero tomé una decisión así, fugaz. Conversé con Maricarmen (Alva), le pedí que marque en verde y es una decisión momentánea, espero no tener que arrepentirme luego. Se tenía que colocar un defensor del Pueblo, hubiese preferido mil veces que sea Riojas, pero no quedaba otra alternativa que Gutiérrez”, expresó a Canal N.

“[¿El factor determinante fue: peor es nada?]. Sí. Reconozco mi toma de decisiones. No quedaba otra alternativa, hubiese habido otra, tal vez la elección hubiera sido diferente. Quedaba Gutiérrez y opté por votar por él”, agregó.

Declaraciones del congresista Edwin Martínez. (Video: Canal N)

Cabe indicar que Jorge Rioja Vallejos, abogado y actual trabajador del Parlamento Nacional, fue el primer candidato al cargo cuya candidatura se sometió a votación, pero no alcanzó los 87 votos requeridos para ser elegido.