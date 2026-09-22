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Resumen

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Josué Gutiérrez es defensor del Pueblo desde mayo del 2023. (Composición: El Comercio)
Josué Gutiérrez es defensor del Pueblo desde mayo del 2023. (Composición: El Comercio)
Por Thalía Cadenas

El pedido de remoción presentado contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ingresó formalmente este lunes 21 de setiembre a la Presidencia del Senado del Congreso de la República.

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