El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos (Podemos Perú), advirtió que, si el pleno no aprueba darle facultades investigadoras para determinar si el cofre, el auto asignado a la presidenta Dina Boluarte, fue usado para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón, este poder del Estado “estaría reconociendo” una unión” con el Ejecutivo para “blindar lo corrupto e ilegal”.

— La Comisión de Fiscalización ha solicitado al pleno del Congreso que le dé facultades para investigar si el “cofre”, auto asignado a la presidenta Boluarte, se usó o no para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón. ¿Siente que puede tener el respaldo de la mayoría de las bancadas?

Mire, yo creo que vamos a invocar que la transparencia y sobre todo el equilibrio de poderes se respete. Hemos visto cómo ha salido una resolución de parte de la Presidencia, a través de la cual, se intenta bloquear el camino, la investigación de la Comisión de Fiscalización. Y más bien, voy a instar a las bancadas, de Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, Perú Libre y otras a que nos den las facultades para ahondar esta pesquisa, exigir el levantamiento del secreto de comunicaciones, tributario y bancario. Y poder traer a comparecer a los implicados y si se niegan, llamarlos de grado o fuerza.

— Que la Presidencia clasificara como “información reservada” todo lo relacionado al cofre, ¿significa que está poniendo obstáculos?

La moción [para recibir facultades de comisión investigadora] fue aprobada la primera semana de setiembre, y cumpliendo todos los plazos, firmas de acta, la elevamos el 16 de setiembre. Al día siguiente, de forma exprés sacaron la resolución suprema. ¿Qué implica eso? Nosotros pensamos que es una obstaculización directa a nuestra investigación. La presidenta está diciendo, en la práctica, que primero debemos ser comisión investigadora para que nos puedan dar información. Se estaría violando el artículo 16 de la Ley de Transparencia. Esta nos dice que la reserva solo es cuando existe un riesgo a la integridad territorial o subsistencia del sistema democrático. No se cumple ello. Esa resolución suprema es ilegal. Vamos a presentar una consulta al Tribunal Constitucional.

— Este Parlamento ha evitado investigar las muertes en las protestas y el llamado Caso Rolex, que implican a la presidenta Boluarte. ¿Por qué está vez sería diferente?

Porque creo que el Perú necesita conocer la verdad, lo que se dio en el Caso Rolex y en las protestas de inicios del 2023, es que las bancadas tomaron una posición [de no investigar], yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Pero ahora te podría decir que el pleno del Congreso está obligado, desde aquí conmino a las bancadas a que den su voto favorable para convertirnos en comisión investigadora. Aquellas que no lo hagan simplemente le están dando la espalda al pueblo peruano.

— Si el pleno no respalda su pedido para tener facultades de comisión investigadora, ¿Qué mensaje estaría dando a la opinión pública?

Definitivamente, estarían dando un mensaje de una alianza entenebrecida, de una unión que está hecha para blindar lo corrupto e ilegal. Y el Congreso estaría implicado en la ayuda para obstruir la justicia y el uso indebido del vehículo presidencial para la fuga de Vladimir Cerrón [secretario general de Perú].

— A su entender, ¿este Congreso ha renunciado a su rol fiscalizador con el gobierno de Boluarte? ¿Existe una alianza en la sombra?

A mi criterio, nosotros estábamos devolviéndole ese rol fiscalizador, mi persona y otros miembros de la comisión que están de acuerdo en que tenemos que fiscalizar a este gobierno, no se puede tapar el sol con un dedo las cosas que están haciendo mal.

— Fredy Hinojosa, vocero de la Presidencia de la República, le pidió reflexionar y no exponer a los agentes de la Policía Nacional que manejaron el cofre. ¿Cuál es su respuesta?

Mi respuesta no es al vocero de la Casa de Gobierno, mi respuesta es a la presidenta de la República, no ponga trabas para investigar la verdad de los hechos, tenemos que ser transparentes, claros y debemos dar ese mensaje a la ciudadanía, especialmente a la juventud. El equilibrio de poderes permite el control político, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Vamos a fiscalizar los actos irregulares en el Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público y la Municipalidad de Lima. No es una lucha contra el gobierno de Dina Boluarte, sino contra todas las instituciones implicadas en corrupción.

— ¿A quiénes ha citado la Comisión de Fiscalización, hasta el momento?

Hemos llamado a los representantes de Rutas de Lima, también al conductor del vehículo presidencial, al suboficial Jhon Janampa Ruiz, conocido como La Sombra, al jefe de la Casa Militar, al secretario general de la Presidencia y a otros. Están citados para el miércoles 2 de octubre.

— Hinojosa ha referido que el cofre fue utilizado para trasladar a Boluarte al sur de Lima para cumplir “actividades familiares” y rechaza que haya servido para ayudar a escapar a Cerrón. ¿Cree en esta versión ofrecida por Palacio de Gobierno?

Este vocero tiene un sueldo de Palacio de Gobierno, yo no creo en lo que dice. Nosotros hemos comenzado una investigación. Lo raro es que han sacado una resolución que declara como secreto el plan de seguridad de la Presidencia y temas conexos, tenemos que basarnos en los principios de transparencia que deben regir en democracia.

— Refirió que el ministro del Interior intentó, a través de una mujer, reunirse en privado con usted. Santiváñez ha negado este hecho...

Me ratificó en mi versión, yo no voy a emitir un documento por las puras al señor ministro del Interior, donde lo insté a no buscar reuniones privadas, que estamos en una investigación y que yo no puedo reunirme con él de forma privada y en un lugar neutral como se me pidió. Me ratificó en mi testimonio, ha sido el 16 de setiembre que se dio este tema. Entonces, nosotros vamos a investigar, vamos a llamar a la señora Rossana Medina [la intermediaria]. También vamos a citar al ministro.

— ¿Cuáles cree que eran las intenciones de Santiváñez al buscar esta reunión?

Bueno, eso lo desconozco. Probablemente, estaba relacionado con la investigación a la que está sometido Santiváñez, que lo implica en unos audios [atribuidos] con [el capitán PNP] Junior Izquierdo [conocido como ‘Culebra’].

— Usted ha denunciado ser objetivo de un reglaje. ¿Ya ha interpuesto la denuncia ante la Policía Nacional?

No he presentado [denuncia], quiero decirle al país que yo no tengo miedo, a mí no me van a intimidare las acciones que vengan de parte del Ejecutivo. He tomado fotografías de las personas que me estaban haciendo seguimiento. Y, en su momento, cuando tenga datos más certeros lo explicaré a la población.

— Entre los casos que investiga la Comisión de Fiscalización está el presunto tráfico de influencias de Andrés Hurtado. ¿Los congresistas que fueron al programa de ‘Chibolín’ deben inhibirse de participar en la pesquisa?

Nosotros vamos a ver los temas del señor Hurtado relacionados a fiscales, a hechos de corrupción, de tráfico de influencias que aparentemente existirían. Si algún miembro del Congreso ha estado en el programa de Hurtado le recomendaríamos que se inhiba de participar [de la investigación].