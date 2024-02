El congresista Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) presentó una denuncia contra su colega Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) ante la Comisión de Ética por diversas frases que lanzó contra los legisladores que apoyan la remoción de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En su denuncia, Lizarzaburu acusa a Paredes Piqué de “grave falta ética conforme a las disposiciones previstas en el reglamento del Congreso de la República y el Código de Ética Parlamentaria, con la finalidad que la misma se declare fundada y se le imponga la máxima sanción”.

MIRA AQUÍ: Juan Carlos Lizarzaburu pretende ahora anular sanción que le impuso Fuerza Popular por expresiones misóginas

Como se recuerda, en diálogo con Exitosa Noticias, Susel Paredes criticó a los congresistas que respaldan la remoción de todos los integrantes del pleno de la JNJ por considerar que paralizarán a dicho organismo.

“Mira qué brutos los que no saben interpretar las normas con lógica, lo que pasa es que la Junta Nacional de Justicia no va a poder sesionar, porque se van a quedar sin quórum, son brutos te digo (…) tan idiotas son, que no van a poder sesionar, la paralizaron a la Junta”, indicó.

Al respecto, Juan Carlos Lizarzaburu consideró que se deben rechazar de plano las declaraciones vertidas por Paredes Piqué por ser “deplorables” y afectar la dignidad de los congresistas.

“Hasta el momento la referida congresista no ha manifestado ninguna disculpa pública sus colegas parlamentarios, ni a la ciudadanía, lo cual demuestra que no se encuentra arrepentida de sus lamentables expresiones”, acotó.

Cabe indicar que Susel Paredes denunció –en diciembre pasado- ante la Comisión de Ética a Lizarzaburu por sus frases misóginas contra su colega de bancada, Patricia Juárez, luego de dejar su micrófono abierto.

Incluso Paredes Piqué sustentó la acusación contra Juan Carlos Lizarzaburu y planteó que se le sancione con 120 días de suspensión sin goce de haber. La comisión aprobó su propuesta y ahora el pleno del Congreso deberá debatir y votar el informe.