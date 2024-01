La Secretaría Nacional de Disciplina del partido Fuerza Popular resolvió suspender por seis meses al congresista Juan Carlos Lizarzaburu el pasado 9 de enero, por las expresiones misóginas que pronunció durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en diciembre último.

Así lo informó el secretario nacional de Comunicaciones de Fuerza Popular, el exlegislador Diethell Columbus, en diálogo con El Comercio este lunes 15.

Columbus precisó que Lizarzaburu puede apelar la sanción. “En ese supuesto el tema se vería en una segunda instancia, esto conforme a nuestras normas estatutarias”, dijo.

La segunda instancia es el Tribunal Nacional Disciplinario de Fuerza Popular.

Durante una sesión de la subcomisión el pasado 13 de diciembre, Lizarzaburu dejó su micrófono abierto y se le escuchó referirse de manera ofensiva contra congresistas mujeres. El legislador mencionó directamente a su colega Patricia Juárez.

Proceso en Ética

En tanto, el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Diego Bazán (Avanza País), informó que las tres denuncias presentadas contra Lizarzaburu por el mismo caso se resolverán en un plazo máximo de 10 días hábiles; es decir, en dos semanas.

Bazán explicó que se trata “de un proceso en flagrancia”, ya que al menos una de las denuncias se presentó dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos los hechos.

“Estamos aplicando por primera vez el proceso de flagrancia. Este procedimiento dura dos semanas o 10 días hábiles. Es el plazo máximo para que esta comisión pueda entregar un informe final y se vote” Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria

Las denuncias fueron presentadas por los congresistas Susel Paredes (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), Eduardo Castillo (Fuerza Popular) y un ciudadano peruano que radica en Europa.

Paredes pidió que Lizarzaburu sea suspendido por 120 días de legislatura. Señaló que el congresista fujimorista cometió cinco infracciones al Código de Ética Parlamentaria.

“Pronunció frases atentatorias contra la dignidad y el respeto contra las mujeres. Y lejos de disculparse, trivializó la situación. [...] Esto es muy grave”, dijo este lunes, durante la audiencia del caso.

Luego, el vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, sustentó su denuncia: “[Fueron] expresiones irrepetibles por parte de un colega congresista de nuestra bancada. Es un hecho grave. Se ha afectado la dignidad y el honor de una congresista. [...] Estamos conociendo con este hecho que las mujeres regulamente son objeto de comentarios machistas”, dijo.

AQUÍ PUEDE VER LA AUDIENCIA DE LA COMISIÓN DE ÉTICA

Si las denuncias contra Lizarzaburu son aprobadas por la Comisión de Ética, pasarán al pleno del Congreso, la última y definitiva instancia parlamentaria.

La suspensión por 120 días de legislatura es la máxima sanción que la Comisión de Ética puede recomendar al pleno.

Juárez desmiente a Lizarzaburu

La congresista Patricia Juárez intervino ante la Comisión de Ética en la audiencia de este lunes para desmentir a Lizarzaburu, quien aseguró que le había ofrecido disculpas.

“Es una situación absolutamente deleznable. No es exacto [que me ofreció disculpas]. Me llamó para darme una explicación trivial que ni siquiera entendí. No dijo porqué me mencionó. Decir que me ofreció disculpas no es exacto”, señaló Juárez.

En tanto, Lizarzaburu pidió que la Comisión de Ética resuelva su caso con celeridad. “Las infelices palabras son mías, la voz que se escucha es mía, por lo tanto soy el único responsable”, señaló.

No obstante, en diciembre pasado, Lizarzaburu buscó minimizar los hechos. “Hay que quitarle el morbo y amarillismo, no hay acoso”, dijo aquella vez en diálogo con la prensa.

Más información Juan Carlos Lizarzaburu es representante de los peruanos residentes en el extranjero.

En junio pasado, la Comisión de Ética lo sancionó con una amonestación escrita pública y una multa de 10 días de remuneración por referirse a la bandera indígena wiphala como un “mantel de chifa”.