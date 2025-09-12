El congresista Juan Carlos Lizarzaburu renunció a la bancada Alianza Para el Progreso (APP), quedando así por segunda vez en condición de no agrupado luego de haber sido elegido en el 2021 como parte de Fuerza Popular.
En una carta enviada al vocero titular de APP, Eduardo Salhuana, el parlamentario detalló que deja la bancada por motivos “estrictamente personales”.
LEE TAMBIÉN: Denuncian ante Comisión de Ética a tres congresistas que protestaron contra Dina Boluarte en pleno mensaje a la Nación
“Mi decisión se basa y responde únicamente a temas estrictamente personales, que escapan al ámbito político o partidario”, detalla en su misiva.
Cabe recordar que el 27 de mayo del 2024 fue la primera vez que Juan Carlos Lizarzaburu renunció a una bancada. En esa oportunidad, era parte de Fuerza Popular pero había sido suspendido luego de los comentarios misóginos contra Patricia Juárez.
Por estos hechos, el Congreso aprobó suspenderlo del cargo por 30 días sin remuneración en setiembre de ese mismo año.
Tras su renuncia, en agosto del 2024 se integró a las filas de la bancada APP.
