Juan José Santiváñez: Adhesión dentro de las propias bancadas firmantes definirá futuro de moción en su contra

Aunque la anunciada moción de censura en contra del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, suma ya una treintena de firmas, aún es incierta su aprobación en el seno del Congreso. Así, el respaldo interno entre los integrantes de los ocho grupos parlamentarios que la suscriben será clave para definir si se llegan a alcanzar los votos reglamentarios requeridos. De ocurrir ello, sería el primer ministro que es censurado dos veces por el Parlamento. Sin embargo, aún hay mucho trecho.

La moción contra el ministro Santiváñez, en la que se le atribuye una “falta de idoneidad, confianza y probidad en el sector”, será oficializada y presentada este viernes en el Legislativo. Por ello, sería abordada recién a partir del 29 de septiembre, debido a que la semana de representación empieza este lunes. Puede ser una semana clave.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, el texto de la moción cuenta con la firma de 34 legisladores. El reglamento exige un mínimo de 33 para su presentación y otros 66 para su aprobación. Además del Bloque Democrático Popular, que impulsa la moción, también la respaldan representantes de otras bancadas de izquierda, como Juntos por el Perú-VP-BM, Bancada Socialista y Perú Libre.

A ellos también se han sumado congresistas de Podemos Perú, Renovación Popular, Honor y Democracia y Somos Perú, respectivamente, además de tres congresistas no agrupados (Flor Pablo, Margot Palacios y Edward Málaga). Sin embargo, más que reflejar posturas colegiadas, la moción contra Santiváñez expresa —por ahora— posturas individuales, incluso entre el sector de izquierda.

De las ocho bancadas firmantes, solo el Bloque Democrático Popular ha suscrito de manera orgánica el texto. Si las adhesiones de todas se consolidaran, la moción sumaría 77 votos, superando el mínimo requerido para su aprobación en el pleno. Pero lo cierto es que las divisiones internas aún mantienen el panorama incierto.

En Podemos Perú, apenas tres de sus trece congresistas han firmado el documento; en Perú Libre, seis de once; en Juntos por el Perú-VP-BM, cinco de once; en Renovación Popular, seis de once; en Somos Perú, uno de diez; en la Bancada Socialista, cuatro de cinco; y en Honor y Democracia, uno de cinco [ver gráfica].

Bancada Firmantes Total de integrantes % de adhesiones Podemos Perú 3 13 23% Perú Libre 6 11 55% Juntos por el Perú-VP-BM 5 11 45% Renovación Popular 6 11 55% Somos Perú 1 10 10% Bancada Socialista 4 5 80% Honor y Democracia 1 5 20% Bloque Democrático Popular 5 5 100% No Agrupado 3 6 50% 34 77

Mientras tanto, ningún representante de Acción Popular (nueve integrantes) y Avanza País (seis integrantes) han respaldado el documento. Tampoco en Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, las bancadas mayoritarias en el Parlamento.

Al respecto, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) señaló que, si bien algunos grupos, como Perú Libre, anunciaron una decisión conjunta, lo que se observa podría indicar que, más allá de esa postura, cada parlamentario habría tomado la decisión de manera individual.

“Lo importante es que se presente la censura y que el debate permita a la ciudadanía tener claridad de quién es quién con relación a estas decisiones políticas”, apuntó Luque.

Mencionó que hay la expectativa desde su bancada de alcanzar los votos requeridos y reiteró que Santiváñez tiene que ser censurado. En principio —dijo— pues el Congreso ya determinó “que no tenía la capacidad de ser ministro”, cuando fue censurado en marzo cuando ostentaba la cartera de Interior. Por decisión de la presidenta Boluarte, volvió al gabinete.

“Y los audios que han aparecido demuestran claramente que el señor no tiene no solo idoneidad, sino que está utilizando la función pública para intereses privados y particulares. Hay elementos muy objetivos que evidencian que el señor no es alguien que puede dirigir una cartera ministerial”, aseveró Luque.

Posturas individuales y movidas clave

En caso de Podemos Perú, el portavoz alterno José Arriola indicó a este Diario que la rúbrica en la moción de Juan Burgos, Heidy Juárez y Luis Picón, integrantes de su bancada, no reflejan la postura de los 13 miembros del grupo. Según indicó, aún tienen que evaluar el tema.

“Lamentablemente, algunos se disparan por su cuenta y no siguen un principio colegiado, que es el acuerdo que tenemos. Pero esa no es la posición de la bancada”, expresó Arriola. Y reiteró que no hay una decisión colegiada, incluso deslizó que alguno de los firmantes podría cambiar de postura. En política, todo puede pasar.

En caso de Renovación Popular, en donde seis legisladores suscribieron la moción, el congresista Alejandro Muñante confirmó que “no es un tema que hayamos discutido o debatido como bancada”. La vocera, Norma Yarrow, no respondió a este Diario.

Por el lado de Somos Perú, donde de los diez miembros solo se ha plegado al texto la legisladora Elizabeth Medina, el parlamentario Jorge Morante comentó que “no hay una postura como bancada” y que, en lo personal, aún no ha definido el tema.

Igualmente, en caso de Honor y Democracia, el legislador Jorge Montoya afirmó que en este tema hay libertad de consciencia para que cada integrante decida su postura de manera individual. De los cinco miembros, solo Héctor Acuña suscribió la moción.

“No hemos tomado una decisión porque cada uno escoge cómo quiere hacerlo. Pero yo creo que no van hacia la censura”, expresó Montoya. En su mirada, la moción está equivocada pues se debería de interpelar primero al ministro.

A buena cuenta, la moción ha sumado hasta ahora 34 firmas. Si algunas de las bancadas firmantes deciden respaldarla de manera orgánica, o si las que aún no se han pronunciado optan por plegarse, el desenlace podría inclinarse rápidamente a favor de la censura.

Otros puntos de vista

En caso de APP, el portavoz de la bancada, Eduardo Salhuana, no respondió sobre el tema a este Diario. Sin embargo, el secretario general del partido, Luis Valdéz, había indicado anteriormente que no se tenía aún una posición institucional.

De parte de Fuerza Popular, el portavoz del partido, Miguel Torres, comentó que estiman que esto debe llegar al pleno a través de una interpelación al indicar que “los fundamentos de esta moción de censura no pueden ser atendidos”.

“Se quiere censurar porque ya fue censurado antes. Eso no está previsto como posibilidad. Sobre la interpelación, estamos analizando los detalles de las distintas investigaciones periodísticas. No descartamos que nosotros presentemos la interpelación”, expresó a El Comercio.