El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara (Acción Popular), adelantó que solicitará facultades para investigar el audio entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

En declaraciones a los periodistas, indicó que si bien se presentarán mociones de interpelación o censura contra ambos funcionarios, el grupo de trabajo que preside tomará acciones para investigar el caso “como corresponde”.

“Definitivamente van a haber algunas mociones de interpelación o censura, pero por cuenta de la Comisión de Fiscalización vamos a pedir una autorización para poder investigar como corresponde, con todas las facultades de comisión investigadora”, expresó.

“El día de hoy hay una sesión ordinaria, vamos a pedir una autorización al pleno de la comisión para que el día miércoles se apruebe en la comisión, para luego pasar al pleno del día jueves, inmediatamente, el pedido de facultades para una comisión de investigación”, agregó.

En ese sentido, Vergara enfatizó que el tema no puede tomarse “con paños fríos” y merece la “atención central” de todos los miembros de la Comisión de Fiscalización del Parlamento.

Respecto a la moción de censura contra Juan José Santiváñez, Elvis Vergara manifestó que su bancada, Acción Popular, abordará un posible respaldo o no en una próxima reunión.

“De hecho, particularmente voy a firmar interpelaciones que se presenten sobre el caso. Para el tema de la censura (contra Santiváñez) la bancada de Acción Popular necesita un acuerdo y eso vamos a plantearlo en la próxima sesión de bancada”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.