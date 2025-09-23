La congresista Heidy Juárez (Podemos Perú) retiró su firma de la moción de censura presentada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, pese a que inicialmente había anunciado su apoyo.

En un documento enviado al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, la legisladora solicitó el retiro de su rúbrica, sin dar mayores explicaciones sobre su decisión.

“Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, mediante la presente, solicitar el retiro de mi firma de la Moción del Orden del Día que plantea cuestionamientos contra el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Santivañez”, indicó en el escrito.

Documento enviado por la congresista Heidy Juárez donde solicitaba el retiro de su firma de la moción de censura. (Foto: Congreso)

El documento fue enviado por Juárez Calle este martes 23 de setiembre a las 1:34 p.m., poco antes de la presentación de la moción de censura contra Santiváñez Antúnez.

El pasado 15 de setiembre, en sus redes sociales, la legisladora había anunciado el apoyo a la moción cuestionando que alguien que ya había sido censurado “continúe frente a una cartera tan importante como es el sector Justicia”.

“Es inaceptable, que alguien quien ya ha sido censurado, y con acciones cuestionadas, relacionadas al flagelo de la criminalidad que tanto nos golpea, continúe frente a una cartera tan importante como es el sector Justicia. ¡Renuncie señor Santivañez o la censura será inminente!”, aseveró en aquella ocasión.

Tuit publicado por la congresista Heidy Juárez donde anunciaba su apoyo a la moción de censura. (Foto: @heidyjuarezc / X)

La moción señala que el titular del Minjusdh enfrenta “graves procesos judiciales que comprometen su idoneidad para ejercer el cargo”, como una investigación por tráfico de influencias agravado, por el cual se le dictó impedimento de salida del país por 18 meses.

Los congresistas que promueven la censura refieren que la reincorporación de Santiváñez en una cartera clave como Justicia y Derechos Humanos “no solo desconoce la sanción política previamente impuesta, sino que también erosiona la institucionalidad democrática al debilitar el control parlamentario sobre el Ejecutivo”.

“La designación de Juan José Santiváñez como Ministro de Justicia y Derechos Humanos constituye una vulneración abierta al espíritu de la censura parlamentaria, pues el Congreso ya le retiró la confianza en marzo de 2025 por su ineficacia frente a la inseguridad”, subrayaron.