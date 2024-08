El congresista José Cueto (Honor y Democracia) aseguró que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, está “haciendo una buena labor”, razón por la cual no debería ser censurado por el Parlamento.

En diálogo con Canal N, señaló que en comparación con titulares anteriores de esa cartera, desde su punto de vista Santiváñez se ha enfrentado a “ciertos callos” de gente “que está acostumbrada a controlar el poder”.

“En principio, en el caso particular del ministro del Interior, yo no lo censuraría, aunque he escuchado algunas voces en el Congreso que están hablando de eso”, expresó.

“Yo lo he dicho varias veces públicamente: a mí –comparando con las labores de otros ministros del Interior- está haciendo una labor no excelente, pero por lo menos buena. Creo que ha tenido los pantalones de enfrentarse a varias cosas, a la interna y externa de la Policía Nacional”, agregó.

Además, Cueto Aservi también enfatizó que pese al contenido de los audios grabados por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, el ministro del Interior no debería ni siquiera ser interpelado por el Congreso.

Cabe indicar que el agente de la Diviac y su abogado, José Carlos Mejía, acudieron a la sede del Ministerio Público para entregar la grabadora y el audio original de la conversación que tuvieron dicho policía y el titular del Interior, Juan José Santiváñez.

De acuerdo con unos audios difundidos por “Cuarto Poder”, una persona cuya voz se le atribuye al ministro, señaló ante el agente ‘Culebra’ que la presidenta Dina Boluarte le pidió cerrar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Esta unidad policial estuvo a cargo del allanamiento de la casa de la mandataria por el Caso Rolex y de la investigación al hermano de ella, Nicanor Boluarte.

“A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, se le escucha decir en el audio al titular del Mininter.