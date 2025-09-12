La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) promueve una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y dijo que le faltan 9 firmas para su presentación.

En el documento, Luque Ibarra señala que una vez quebrada la “confianza política” hacia Santiváñez Antúnez, su continuidad en el cargo “compromete la legitimidad del Estado ante la ciudadanía”, debiendo en consecuencia “prevalecer el principio democrático de renovación de las autoridades mediante el mecanismo constitucional de la censura”.

Asimismo, argumenta que Juan José Santiváñez “ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad” para encabezar un sector tan crucial como el Minjusdh.

“Su permanencia en el cargo supone un grave riesgo para la correcta administración de justicia y envía un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción y a la vigencia del Estado de Derecho en el Perú”, enfatizó.

Como se recuerda, en audios atribuidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, difundidos por Latina Noticias, se oye cómo habría asegurado ante un cliente que tenía el apoyo de dos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), en el caso por el cual se dictó impedimento de salida del país en su contra.

En las dos grabaciones reveladas este viernes 12 de setiembre, se le oye decir al interlocutor: “Señito, estoy moviendo cielo y tierra, no se preocupe”, en el caso por presuntos cobros de unos US$20 mil para interceder ante el TC.

“Señito, nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía. Por eso. Pero estamos trabajando, nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando”, se oye en otra grabación.

Cabe recordar que Juan José Santiváñez es investigado en el Ministerio Público por presuntamente haber cobrado al menos 20 mil dólares a una familia que defendía como abogado a cambio de influir en el TC.

Por este caso, el Poder Judicial le dictó 18 meses de impedimento de salida del país, la cual se mantiene vigente y que recientemente fue suspendida del 6 al 11 de setiembre para que viaje a Suiza.

Como se recuerda, el artículo 132 de la Constitución de 1993 establece que la moción de censura debe ser propuesta por no menos del 25% del número legal de congresistas, es decir, por 33 de los 130 parlamentarios.