Congresistas de diversas bancadas alcanzaron las firmas necesarias para presentar la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

Así lo informó la legisladora Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), quien cuestionó a Santiváñez Antúnez tras la difusión de audios atribuidos a él, donde supuestamente buscaría beneficios para uno de sus clientes.

“Hemos conseguido ya las firmas de la moción de censura contra el ministro de justicia, porque un protector de delincuentes no puede ser ministro de ninguna cartera!”, señaló la parlamentaria en su cuenta en “X”.

— Susel Paredes (@suselparedes) September 17, 2025

Fuentes de El Comercio señalaron que se alcanzaron 34 firmas. Entre los firmantes se encuentran, entre otros, legisladores de Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre e incluso Somos Perú. Sin embargo, la moción se oficializaría el viernes.

Según el reglamento del Congreso, la moción de censura debe presentarse con no menos del 25% de firmas del número legal de parlamentarios, es decir, 33 legisladores.

La moción se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Legislativo.

El caso

Como se recuerda, el último domingo “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de uno de sus clientes cuando ya era titular del Interior.

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.

Niegan denuncias

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, rechazó haber “cometido actos ajenos” a su ética y moral y también haber incurrido en acciones delictivas tras la difusión de los audios.

“No admito el contenido de estos audios, me someto a los peritajes”, agregó Santiváñez en su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Esto a pesar de que, según Cuarto Poder, no acudió a la diligencia de toma de voz del último viernes.

Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, refirió que “no reconozco este audio” y señaló que ya ha declarado ante el Ministerio Público “en calidad de testigo” en la investigación por presunto tráfico de influencias en contra de Santiváñez.

“No recibí llamada del ministro de Justicia en relación a ningún interno”, señala Arana al responder las preguntas de los congresistas que integran la Comisión de Fiscalización.