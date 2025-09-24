Juan José Santiváñez: ¿cuándo se votaría la moción de censura y qué argumentos la sustentan?

A un mes de haber regresado al Gabinete Ministerial, como titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez afronta una nueva moción de censura en su contra. El último martes, la congresista Susel Paredes (Bloque Popular Democrático) presentó la solicitud para que el Parlamento vuelva a destituir al polémico abogado.

El documento lleva las firmas de 35 parlamentarios, entre ellos de las bancadas de Bloque Popular Democrático, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Perú Libre, Bancada Socialista, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú (solo Elizabeth Medina Hermosilla) y Honor y Democracia (solo Héctor Acuña) y de tres parlamentarios no agrupados (Edward Málaga-Trillo, Flor Pablo y Margot Palacios).

Inicialmente, la moción de censura tenía 36 firmas, pero la parlamentaria Heidy Juárez (Podemos Perú) retiró su rúbrica.

El 15 de setiembre, cuando firmó el documento, Juárez subió un video y un tuit en sus redes sociales. En X, consideró “inaceptable” que Santiváñez, “quien ya ha sido censurado y con acciones cuestionadas, relacionadas al flagelo de la criminalidad que tanto nos golpea, continúe frente a una cartera tan importante como es el sector Justicia”. “¡Renuncie señor Santiváñez o la censura será inminente!”, complementó.

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva del Congreso indicaron a El Comercio que es probable que la moción de censura en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos se debata en el primer pleno, tras la semana de representación, que concluye este viernes.

El artículo 86 del reglamento del Parlamento establece que la moción de censura en contra del Gabinete Ministerial o de uno de sus integrantes “se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación”. “Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso”, agrega. Es decir, 66 votos.

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, explicó que la solicitud de destitución en contra de Santiváñez no requiere de una votación de admisión a trámite, como la interpelación, sino que directamente debe ser debatida y luego ir a la votación, como subraya el reglamento del Congreso.

En diálogo con El Comercio, Rospigliosi sostuvo que el décimo día natural después de la presentación de esta moción de censura se cumple el viernes de 3 de octubre. “Esta sería la fecha máxima para que sea debatida”, expresó.

Los argumentos al detalle

Uno de los argumentos de la moción de censura de Paredes Piqué en contra de Santiváñez es que su designación como ministro de Justicia y Derechos Humanos “constituye una vulneración abierta al espíritu de la censura parlamentaria”, al recordar que, en marzo último, el pleno del Parlamento destituyó al abogado como titular del Interior “por su ineficacia frente a la inseguridad”.

“Su reincorporación en una cartera clave como Justicia y Derechos Humanos no solo desconoce la sanción política previamente impuesta, sino que también erosiona la institucionalidad democrática al debilitar el control parlamentario sobre el Ejecutivo”, se lee en el documento.

En el texto, la congresista del Bloque Popular Democrático sostuvo que el ingreso de Santiváñez al sector Justicia “coloca al frente de la política anticorrupción y de la defensa del Estado a un funcionario investigado por delitos graves, lo que contradice los compromisos del Perú en materia de transparencia, integridad pública y respeto al Estado de Derecho”.

También remarcó que el mismo ministro de Justicia y Derechos Humanos ha reconocido, en la declaración jurada que presentó ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para asumir el cargo, que afronta 12 investigaciones fiscales “por diversos delitos graves”, entre ellos tráfico de influencias, abuso de autoridad, lavado de activos, encubrimiento personal y otros.

“Tal acumulación de investigaciones fiscales en curso contra el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resulta inédita y sumamente preocupante, pues da cuenta de múltiples imputaciones que afectarían la integridad y la legalidad con que debe conducirse dicho sector”, subrayó.

La congresista Susel Paredes es la promotora de la nueva moción de censura en contra del ministro Santiváñez.

Paredes recordó que Santiváñez es sindicado como “hombre clave” en una presunta red criminal que habría direccionado contratos públicos, ejercido influencia en ascensos en la Policía Nacional y ha protegido las operaciones de mineros. “[Esto] revela una falta absoluta de idoneidad y probidad, constituyen en ese sentido, fundamento suficiente para su censura”, complementó.

La moción de censura no hace referencia al audio, revelado por “Panorama”, sobre una llamada del 9 de setiembre de 2024, atribuida a Santiváñez, entonces titular del Interior, en la que le pediría a Eduardo Arana, entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos y hoy jefe del Gabinete Ministerial, interceder a favor Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, para que sea cambiado de pabellón en el penal El Milagro, de Trujillo.

El 16 de julio de 2021, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la sentencia en contra de Marcelo Salirrosas a 27 años y siete meses de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada, a raíz de sus nexos con organización criminal Los Injertos de K y K, brazo de Los Pulpos.

Al respecto, el abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, refirió que los argumentos de la moción de censura ya no pueden ser ampliados en el texto. Pero sí de manera oral en el pleno.

Rospigliosi también criticó que Paredes haya incluido en la solicitud de destitución que Santiváñez ya había sido censurado en marzo pasado.

“Los argumentos de la censura deben ser compatibles con la Constitución. Entonces, se está frente a un problema, ninguna le prohíbe que un ministro censurado asuma otra cartera. Poner eso como argumento es innecesario y absurdo”, acotó.

Sin el respaldo de Fuerza Popular y APP

El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dijo este miércoles que la bancada fujimorista aún no ha tomado una postura sobre la moción de censura en contra de Santiváñez. No obstante, minimizó esta, al referir que “básicamente está impulsada por sectores comunistas y caviares”.

“Siempre hay un sector que trata de crear problemas, ya veremos lo que ocurre cuando llegue al pleno”, manifestó, al ser consultado por TV Perú Noticias sobre si el objetivo de la moción es desestabilizar al gobierno de Dina Boluarte.

Fuentes cercanas al fujimorismo señalaron que no respaldarían la moción de censura en contra de Santiváñez, pero sí una interpelación.

Esta información coincide las declaraciones que ofreció el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, a El Comercio hace unos días, cuando dijo que los fundamentos de la moción de censura promovida por Paredes “no puede ser atendidos, porque quiere censurar [a Santiváñez] porque ya fue censurado antes [en otra cartera]”.

“Eso no está previsto como posibilidad. Sobre la interpelación, estamos analizando los detalles de las distintas investigaciones, no descartamos que nosotros presentemos la interpelación al ministro”, dijo entonces.

Además de Fuerza Popular, ningún representante de Alianza para el Progreso, Acción Popular y Avanza País han firmado la solicitud de destitución a Santiváñez.

Este Diario intentó comunicarse con el secretario general de APP, Luis Valdez, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes. Anteriormente, dijo que su agrupación no tenía una posición colectiva sobre la continuidad del ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Por su parte, el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, consideró, hace unos días, que “no es responsable” promover una censura de entrada en contra de los ministros sin una etapa previa. “No es algo que nosotros vayamos a hacer”.

De las seis bancadas que controlan el Congreso en la actualidad, solo la mayoría de tres- Fuerza Popular, Acción Popular y Avanza País- votaron a favor de la censura a Santiváñez del cargo de ministro del Interior por la ola de inseguridad ciudadana. De Alianza para el Progreso, solo respaldaron la destitución dos congresistas, de Somos Perú, uno, y de Perú Libre, nadie.