Algunos de estos sectores parlamentarios que ahora buscan la salida del ministro lo venían sosteniendo en el cargo. Sin embargo, sus posturas cambiaron luego de la ola de violencia del último fin de semana, marcado por el asesinato de Paul ‘Russo’ Flores, vocalista de la popular orquesta de cumbia Armonía 10.

Ese parece haber sido el punto de quiebre para algunas bancadas, que ahora se manifiestan abiertamente a favor de que sea sacado del gabinete. De una revisión de las mociones de censura presentadas hasta la fecha se evidencia que todas estas solo lograron las firmas requeridas para ser presentadas entre el domingo y el lunes, luego del asesinato del artista.

Suman 49 votos Congresistas que firmaron al menos una de las tres mociones para censurar a Juan José Santiváñez Bloque Democrático Popular (5) Susel Paredes

Ruth Luque

Edgard Reymundo

Sigrid Bazán

Carlos Zeballos Renovación Popular (11) Diego Bazán

Alejandro Muñante

María Córdova

Norma Yarrow

Jorge Zeballos

María Martínez

Patricia Chirinos

Miguel Ciccia

Noelia Herrera

Esdras Medina

Cheryl Trigozo Bancada Socialista (5) Pasión Dávila

Jaime Quito

Silvana Robles

Alex Flores

Alfredo Pariona JP-Voces del Pueblo (8) Víctor Cutipa

Elías Varas

Nieves Limachi

Roberto Sánchez

Hamlet Echevarría

Guillermo Bermejo

Wilson Quispe

Jorge Coayla Avanza País (6) Diana Gonzales

George Málaga

Adriana Tudela

Karol Paredes

José Williams

Alejandro Cavero Podemos Perú (5) Heidy Juárez

Isabel Cortez

Luis Picón

Juan Burgos

Francis Paredes APP (3) Lady Camones

Roberto Chiabra

Juan Carlos Lizarzaburu Honor y Democracia (1) Héctor Acuña Bloque Magisterial (1) Germán Tacuri No agrupados (4) Carlos Anderson

Flor Pablo

Margot Palacio

María del Carmen Alva Si Fuerza Popular (21) y Perú Libre (11) votan en bloque a favor,se superaría ampliamente los 66 votos requeridos para la censura

En esa misma línea, bancadas y partidos que no expresaban una postura colectiva a a favor de la censura, como Fuerza Popular o Perú Libre, ahora anuncian que votarán a favor. Desde el cerronismo, por ejemplo, se había calificado a las mociones como “golondrinas” o a la salida del ministro como un tema que no estaba en su “agenda”.

La moción de Susel Paredes

La primera moción de censura presentada formalmente contra Juan José Santiváñez es la que promueve Susel Paredes, de la bancada izquierdista Bloque Democrático Popular. Esta ingresó a la mesa de partes del Congreso el lunes por la mañana.

La legisladora por Lima comenzó a recolectar firmas para su moción a fines de enero, citando como motivos las cifras de homicidios divulgadas por el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) solo durante los primeros días del 2025. Además, el documento remarca que la capital lidera las cifras de asesinatos a nivel nacional y que los sucesivos estados de emergencia decretados por el gobierno no han sido efectivos, citando como ejemplo el atentado contra la sede de la fiscalía en Trujillo del 20 de enero.

34 firmas ¿Quiénes firmaron la moción de Susel Paredes? ANTES DEL 16 DE MARZO Bloque Democrático Popular (5): Sigrid Bazán

Carlos Zeballos

Ruth Luque

Edgard Reymundo

Susel Paredes Renovación Popular (5): María Córdova

Patricia Chirinos

Diego Bazán

Norma Yarrow

Jorge Zeballos No agrupados (3) Carlos Anderson

Flor Pablo

Carlos Anderson Avanza País (3) Diana Gonzales

George Málaga

Adriana Tudela Bancada Socialista (4) Pasión Dávila

Alex Flores

Jaime Quito

Silvana Robles Honor y Democracia (1) Héctor Acuña Juntos por el Perú-Voces del Pueblo (7) Guillermo Bermejo

Hamlet Echevarría

Víctor Cutipa

Wilson Quispe

Roberto Sánchez

Nieves Limachi

Elías Varas Podemos Perú (4) Luis Picón

Isabel Cortez

Heidy Juárez

Juan Burgos

LUEGO DEL 16 DE MARZO Alianza para el Progreso (2) Lady Camones No agrupados Maricarmen Alva

También se remarca que Juan José Santiváñez fue interpelado por el Congreso en octubre del 2024 para exponer los resultados de su gestión, pero que sus medidas “no son efectivas y tampoco sostenibles en el tiempo y (…) están orillando a un estado de desprotección total de la ciudadanía”.

“La ausencia de medidas concretas y planes estratégicos inmediatos revela una alarmante falta de dirección en el sector Interior, inexistencia de trabajo en inteligencia para llevar a cabo intervenciones efectivas, y sin una capacidad operativa que permita enfrentar la grave crisis de inseguridad, y esta situación se agrava con el pasar de los días. A esto se suma la percepción de una carencia de liderazgo, falta de preparación y legitimidad por parte del ministro, lo que debilita aún más la respuesta institucional ante la creciente ola de extorsiones y asesinatos en nuestro país. Sin una gestión sólida y un plan de acción claro, las soluciones a los problemas del país siguen siendo insuficientes”, dice el documento.

Desde enero, la moción fue recolectando firmas a paso lento. Hacia fines de febrero, Susel Paredes informó que se habían logrado 32, una menos que el número requerido para se presenta para su admisión a debate. Las rúbricas provenían principalmente de las bancadas de izquierda: Bloque Democrático Popular (5), Bancada Socialista (4) y Junto por el Perú-Voces del Pueblo (7), pero también contenía algunas de Renovación Popular (5), Podemos (4), Avanza País (3), Honor y Democracia (1) y tres no agrupados.

Ningún integrante de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP) y Perú Libre, bancadas de la mayoría parlamentaria e integrantes de la Mesa Directiva, firmó. Tampoco apoyaron Acción Popular, cuyos integrantes, como Wilson Soto, se habían manifestado contra la salida de Santiváñez. Esto a pesar que la legisladora compartió el documento con todos sus colegas parlamentarios. Así, la moción se ‘estancó’ por varios días en esa cifra.

Solo luego de la indignación masiva por el asesinato de Paul Flores, Susel Paredes informó que reunió la cifra requerida con la adhesión de Lady Camones, la única representante de APP que puso su rúbrica. Para este lunes por la mañana, la moción se presentó con 34 firmas con la firma adicional de la no agrupada María del Carmen Alva.

Días antes, la legisladora había manifestado que no había firmado la misma moción de censura porque no había votos para que esta prospere. “A mí no me gusta firmar cuando no hay votos. Por firmar, no lo hago. Lo hago si es que se va a ganar”, dijo el último miércoles en Canal N. “La presidenta tiene que evaluar el trabajo de su ministro (…) Hay la percepción de que la inseguridad ciudadana sigue igual, de que no hay avances. Eso (los asesinatos) pasan todos los días. Hay momentos para cambiar y creo que este podría ser”, consideró.

El domingo, tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Alva anunció en su cuenta de X que había firmado una moción y su postura fue más directa: “Exijo la renuncia del ministro Juan José Santiváñez. La estrategia de seguridad del Gobierno es un desastre y la delincuencia lo sabe. Sicarios y extorsionadores deben ser cazados sin tregua”.

La moción de Diego Bazán y Renovación Popular

A mediados de febrero, el legislador Diego Bazán (Renovación Popular) firmó el documento de Susel Paredes y comenzó a recolectar firmas para su propia moción de censura contra Juan José Santiváñez. Esta también hace énfasis en las cifras de asesinatos en el Sinadef, en la falta de liderazgo del ministro y, en particular, en el atentado contra la fiscalía de Trujillo, capital de la región La Libertad, a la que representa.

Respecto a por qué se optó por una moción distinta a la de Susel Paredes, que él mismo ya había firmado, fuentes cercanas al legislador comentaron que se debió a que “los sustentos no eran los mismos”.

La diferencia con la moción de Susel Paredes es que esta otra detalla con gráficos las cifras de muertes por homicidios según el Sinadef y cómo estas han aumentado durante la actual gestión ministerial: “Desde el segundo semestre del 2023 han comenzado a incrementarse de manera continua, llegando a alcanzar un pico de 208 muertes por homicidio en noviembre del 2024″.

37 firmas ¿Quiénes firmaron la moción de Diego Bazán? ANTES DEL 16 DE MARZO Renovación Popular (7) Diego Bazán

Alejandro Muñante

María Córdova

Norma Yarrow

Jorge Zeballos

María Martínez

Patricia Chirinos Bloque Democrático Popular (3) Ruth Luque

Susel Paredes

Sigrid Bazán Avanza País (3) Diana Gonzales

Adriana Tudela

George Málaga Bancada Socialista (1) Pasión Dávila Podemos Perú (2) Heidy Juárez

Isabel Cortez JP- Voces del Pueblo (1) Elías Varas Honor y Democracia (1) Héctor Acuña No agrupados (2) Carlos Anderson

Flor Pablo

ENTRE EL 16 Y 17 DE MARZO Renovación Popular Miguel Ciccia

Noelia Herrera

Esdras Medina

Cheryl Trigozo Bloque Democrático Popular (1) Carlos Zeballos (ya había firmado la moción de Susel Paredes) Avanza País (3) Karol Paredes

José Williams

Alejandro Cavero APP (3) Lady Camones

Roberto Chiabra

Juan Carlos Lizarzaburu Bancada Socialista (1) Jaime Quito (ya había firmado la moción de Susel Paredes) JP-Voces del Pueblo (4) Roberto Sánchez (ya había firmado la moción de Susel Paredes)

Víctor Cutipa (ya había firmado la moción de Susel Paredes)

Guillermo Bermejo (ya había firmado la moción de Susel Paredes)

Jorge Coayla No agrupados (1) Maricarmen Alva

“(Este número) permite inferir que otros delitos tales como la extorsión, el sicariato, el hurto y robo agravado, entre otros asociados al uso de la violencia, también se han incrementado (…) La ola de criminalidad se ha incrementado de manera desproporcionada durante todo el 2024 y esto ha ocurrido particularmente durante la gestión del ministro”, dice la moción.

Por ello, la moción alega que es necesario que el Congreso “haga efectiva la responsabilidad política del ministro del Interior (…) a efectos de generar un cambio en la estrategia y las políticas públicas implementadas desde la referida cartera”.

El último domingo, Diego Bazán lamentó la muerte Paul Flores y remarcó que “el Congreso también tiene responsabilidad” frente al desborde de la inseguridad ciudadana: “Desde semanas vengo promoviendo la censura del ministro del Interior sin lograr las firmas necesarias. Por transparencia publico la lista de aquellos congresistas que la apoyaron. De más está decir que también me adherí a la moción promovida por Susel Paredes”. Según indicó, La moción aún no tenía las 33 firmas requeridas.

Finalmente, la moción fue presentada este lunes con 37 firmas. Del documento de la moción, que revisó El Comercio, se evidencia que los legisladores que recién la firmaron entre el domingo y el lunes son: Miguel Ciccia, Noelia Herrera, Esdras Medina y Chery Trigozo (Renovación Popular); Karol Paredes, José Williams y Alejandro Cavero (Avanza País), Lady Camones, Juan Carlos Lizarzaburu y Roberto Chiabra (APP); Jorge Coayla (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y la no agrupada Maricarmen Alva.

Roberto Sánchez, Guillermo Bermejo, y Víctor Cutipa (Junto por el Perú-Voces del Pueblo), Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular), y Jaime Quito (Bancada Socialista) también firmaron la moción de Diego Bazán entre el domingo y el lunes; pero previamente ya habían suscrito la de Susel Paredes.

La única bancada que firma esta moción en bloque es la que tiene la que tiene su autoría: Renovación Popular. No obstante, la fecha de la firma de cuatro de sus integrantes señalados es posterior a la noticia del asesinato de Paul Flores.

Meses atrás, el líder de Renovación Popular, el alcalde Rafael López Aliaga, había elogiado la labor del ministro: “Este ministro sí los defiende (a los policías) y da órdenes claras”, dijo a fines de noviembre, durante una ceremonia de entrega de motos a la PNP. “Por lo menos, a mí me están funcionado (…) He logrado interactuar bien con el señor Juan José Santiváñez. Tengo reportes de cómo ha bajado el raqueteo y cómo ha aumentado más bien el sicariato y extorsión”, dijo días después en RPP.

Luego del crimen del domingo, Renovación Popular pidió la renuncia de Juan José Santiváñez: “En la mañana he hablado con el ministro y le digo: pésima gestión pues (…) Para mí este es un punto de inflexión (el asesinato de Paul Flores), hemos estado aguanta que aguante, pero ya se venció el plazo. Este es el equivalente a Tarata”, dijo López Aliaga ese día durante una actividad.

Dos mociones más

Desde la izquierda, la Bancada Socialista también promueve otra moción contra Juan José Santivañez. El legislador Jaime Quito indicó a El Comercio que venían recolectando firmas para presentarla desde el 10 de febrero.

En el documento, que también revisó este diario, se presentó este lunes con 33 firmas. Se citan argumentos similares, como las cifras de extorsiones, pero se añaden menciones a las investigaciones fiscales de Juan José Santiváñez y supuestos actos de encubrimiento a favor de la presidenta Dina Boluarte. “Su permanencia en el cargo podría ser usada para obstruir la acción de la justicia y debilitar aún más la lucha contra la delincuencia”, alega el documento.

33 firmas ¿Quiénes firmaron la moción de la Bancada Socialista? ANTES DEL 16 DE MARZO Bancada Socialista (4) Silvana Robles

Pasión Dávila

Alex Flores

Jaime Quito Bloque Democrático Popular (4) Edgard Reymundo

Sigrid Bazán

Ruth Luque

Susel Paredes Renovación Popular (1) Patricia Chirinos Avanza País (2) George Málaga

Diana Gonzales Podemos Perú (4) Juan Burgos

Heidy Juárez

Luis Picón

Isabel Cortez JP-Voces del Pueblo (7) Víctor Cutipa

Elias Varas

Nieves Limachi

Roberto Sánchez

Hamlet Echevarría

Guillermo Bermjo

Wilson Quispe Honor y Democracia (1) Héctor Acuña No agrupados (3) Carlos Anderson

Margot Palacios

Flor Pablo

ENTRE EL 16 Y 17 DE MARZO Bancada Socialista (1): Alfredo Pariona Bloque Magisterial (1) Germán Tacuri Bloque Democrático Popular (1) Carlos Zeballos (ya había firmado la moción de Susel Paredes) Renovación Popular (1) Alejandro Muñante (ya había firmado la moción de Susel Paredes) Avanza País (1) Karol Paredes Podemos Perú (1) Francis Paredes No agrupados (1) Maricarmen Alva



Hasta antes de los hechos del último domingo, la moción solo había reunido 26 firmas. Entre el domingo y lunes se adhirieron siete legisladores: Alejandro Muñante (Renovación Popular), Alfredo Pariona (Bancada Socialista), Germán Tacuri (Bloque Magisterial), Karol Paredes (Avanza País), Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular), Francis Paredes (Podemos Perú) y María de Carmen Alva (no agrupada).

La cuarta moción aún está, hasta el cierre de esta nota, en etapa de recolección de firmas. Se trata de la que promueve Fuerza Popular, cuyos integrantes no suscribieron ninguna de las otras mociones. La bancada fujimorista tiene 22 integrantes, con lo que solo bastaría obtener el apoyo de 11 legisladores del resto de grupos parlamentarios.

El último domingo, siempre luego de la noticia del asesinato de Paul Flores, el partido y la bancada naranja emitieron un comunicada para exigir al gobierno la salida de Juan José Santiváñez. De lo contrario, anunciaron, presentarían una moción de censura.

Fuente de El Comercio indicaron que el fujimorismo comenzó a recolectar firmas para su propia moción de censura este lunes por la mañana contra el ministro del Interior “por su incapacidad para resolver la inseguridad ciudadana en el país”.

La fujimorista Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, confirmó esa información en declaraciones a la prensa en el Palacio Legislativo: “Hemos redactado una moción que recoge los fundamentos que creemos que son los adecuados, respecto a la situación de inseguridad que se ha acrecentado y vivimos día a día. Esperamos que las bancadas en conjunto apoyen la moción”.

Moción de censura contra Juan José Santiváñez promovida por Fuerza Popular

Pese al anuncio, su compañero de bancada Ernesto Bustamente dijo en Canal N que él no estaba de acuerdo con la postura partidaria a favor de cambiar al ministro: “Vamos a ver qué contiene la moción de censura. Que conseguirá las firmas no lo dudo, la pregunta es qué va a pasar en el pleno”.

Patricia Juárez también indicó que no coincidían con los fundamentos de las mociones de censura que venían circulando y que habían optado, “como partido democrático”, por esperar “algunas decisiones del Ejecutivo”.

“Entiendo que las mociones anteriores se referían solo a situaciones de estado de emergencia y por eso no nos adherimos en su momento a ella (…) (Los estados de emergencia) no eran los detonantes que se han producido en este momento, en estas circunstancias”, dijo. “Ahora vemos que esas decisiones (que estaba esperando del Ejecutivo) no vienen”, añadió.

La vicepresidenta del Congreso estimó que la censura “se debe estar viendo aproximadamente el viernes”. De no votarse la moción ese día, recién sería vista en los primeros días de abril, ya que entre el 24 y 28 de marzo será Semana de Representación.

¿Habría votos para censurar a Santiváñez?

En tanto, representantes de bancadas que no han presentado sus propias mociones, pero cuyos miembros sí las han firmado la que están en curso, han manifestado que sus grupos apoyarán la censura de Juan José Santiváñez. Así lo manifestaron este lunes José Williams, de Avanza País, y Ariana Orué, de Podemos Perú.

“Nos hemos reunido y estamos en contra de la gestión del ministro Santiváñez desde un inicio. Vamos a apoyar la censura. Somos 14″, afirmó Orué. Fuentes ligadas a Podemos Perú precisaron que la decisión de apoyar la censura ya está tomada y que habría un mínimo de 12 votos podemistas a favor.

“El ministro del Interior ha llegado un límite (…) Él no quiere renunciar, lo que viene ahora es que entre esa moción el pleno, se debata y el destino del ministro va a ser la censura. (En Avanza País) vamos por eso, me falta pregunta a unos dos o tres, pero la mayoría va por eso”, dijo José Williams. De su grupo, solo Roselli Amuruz no ha firmado ninguna de las mociones.

El legislador Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, también dijo que apoyarán la censura del titular del Mininter, a pesar de que ninguno de sus integrantes ha firmado ninguna de las tres mociones. “Nuestra decisión está definida: votar por la censura

A fines de febrero, mientras todavía se recolectaban firmas para estas mociones, el mismo Flavio Cruz dijo a El Comercio sobre de la censura del ministro “no es nuestro tema, nosotros estamos en otra agenda, [la continuidad o no de Santiváñez] es un tema del gobierno, que no está resolviendo la inseguridad ciudadana”, expresó.

Bancada Integrantes Votarían a favor Votarían en contra Por definir Fuerza Popular 21 20 1 APP 14 3 11 Podemos Perú 14 12 2 Perú Libre 11 11 Renovación Popular 11 11 Acción Popular 9 9 Bloque Magisterial 8 1 JP-Voces del Pueblo 8 8 Avanza País 7 6 1 Somos Perú 7 7 Bancada Socialista 5 5 Honor y Democracia 5 1 2 2 Bloque Democrático Popular 5 5 No agrupados 5 4 0 1 TOTAL 130 87 2 34

Anteriormente, Cruz afirmó que el cerronismo no está a favor de “mociones golondrinas, que lo único que buscan es figurar”. Consultado este lunes por la prensa en el Congreso sobre el motivo de su cambio, el vocero perulibrista respondió que “no es un cambio, es una progresión en nuestra toma decisión”.

Acción Popular y Somos Perú son otras de las dos bancadas cuyos miembros no suscribieron ninguna de las mociones. Abordado por la prensa el lunes por la mañana, Wilson Soto dijo el lunes por la mañana que “no hay que ser mezquinos” con la efectividad de los estados de emergencia dictados por el Ejecutivo y puso en duda la conveniencia de cambiar de ministro.

El vocero de Somos Perú, Héctor Valer, manifestó que su bancada se reunirá este martes para abordar el tema de la censura del ministro. De acuerdo con fuentes de este Diario, al menos hasta antes de lo ocurrido el domingo, su bancada había acordado no apoyar una censura de Juan José Santiváñez.

En APP, los legisladores Lady Camones, Roberto Chiabra y Juan Carlos Lizarzaburu han firmado al menos una de las mociones de censura. Sin embargo, el vocero alterno de la bancada, Jorge Marticorena dijo en Canal N que su postura es de “escuchar” a Santiváñez -a pesar de que hay fue interpelado- y lo elogió al ministro como “el que más trabajo y más operativos ha hecho con respecto a los otros”.

En tanto, si bien el congresista Héctor Acuña (Honor y Democracia) es uno de los que ha firmado las tres mociones de censura de Juan José Santiváñez, otros integrantes de su bancada como Jorge Montoya y José Cueto se han manifestado en contra de cambiar al ministro.

Los votos requeridos para censurar a un ministro son 66. Con base en las posturas manifestadas por las bancadas hasta este lunes y considerando las cifras de legisladores que han firmado las mociones, se puede proyectar que los votos en el pleno contra Juan José Santiváñez serían más de 85.