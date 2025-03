La bancada Fuerza Popular, tras votar a favor de la censura contra el ministro Juan José Santiváñez, respaldó la propuesta de una reforma del sistema de administración de justicia.

“ Tenemos que pensar en una reforma integral del sistema de justicia. No es posible que el día de hoy tengamos a la presidenta del Tribunal Constitucional denunciando un reglaje de parte de una Fiscalía que, lamentablemente, no hace su trabajo”, manifestó en conferencia de prensa.

Desde temprano, Fuerza Popular anticipó que votaría en bloque por la censura. Una vez que se conoció la aprobación de la moción para retirar a Santiváñez del cargo, la bancada se pronunció en Pasos Perdidos para exigir una reforma al sistema de justicia, tal y como hizo horas antes Alejandro Muñante durante el pleno.

“Como bancada hemos sido responsables, en octubre del año pasado planteamos una serie de cambios, propusimos al ministro que salgan las Fuerzas Armadas, no lo hicieron. Apoyamos los estados de emergencia, pero, a la fecha, es evidente que estas acciones y el trabajo que ha venido realizando no lo ha podido sacar a las calles y demostrar a la ciudadanía que los indicadores han bajado. Durante todo el debate, no hemos escuchado una palabra de disculpa de las bancadas de izquierda por traernos este gobierno”, agregó el vocero fujimorista.

La censura, que fue votada luego de acumula las tres primeras mociones que fueron presentadas antes que la de Fuerza Popular, fue aprobada con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones.

Juan José Santiváñez llevaba más de 300 días en el cargo y, tras la aprobación de su censura, comentó este viernes que el Gobierno respetará la decisión parlamentaria.

“Finalmente es una decisión que toma el Congreso de la República y nosotros la respetamos y finalmente nosotros vamos a seguir trabajando”, comentó el saliente titular del Ministerio del Interior.