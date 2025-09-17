El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, negó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso haber cometido algún delito y tampoco admitió el contenido de los audios atribuidos a su persona y donde se oyen supuestas negociaciones para favorecer a un interno que fue cliente de su estudio de abogados.

“Niego categóricamente estar involucrado en un presunto favorecimiento a favor de cualquier acusado, condenado o persona privada de su libertad”, dijo en la sesión de Fiscalización de este miércoles 17 de setiembre.

Previa a su presentación, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, también brindó su versión de los hechos y negó el contenido de los audios donde se atribuye a Santiváñez el haberlo llamado telefónicamente cuando el actual primer ministro ocupaba el sector Justicia para pedir el traslado de un reo.

Al igual que Arana, Santiváñez cuestionó la difusión de las grabaciones y negó el contenido de los audios cuando se le preguntó si reconocía o no como su voz la que se podía oír en estos archivos.

“No admito el contenido de estos audios. Me someto a los peritajes que he expuesto a pesar de la vulneración de derechos que está generándose y, reitero, yo no he desconocido ninguna reunión. Las reuniones las he sostenido, no solo con seta señora, sino con cónyuges de otros investigados de homicidios”, comentó.

Santiváñez dijo que la cita con la que sería la otra protagonista de la grabación, Elizabeth Alvarado Escobar, esposa de Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, quedó registrada en el portal de transparencia pero insistió en que lo hizo en un intento de promover la implementación de un penal para policías.

Esto, a pesar que Salirrosas fue cliente suyo antes de asumir el cargo de ministro en el Ejecutivo.