La congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular) anunció que su bancada firmará la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, tras la difusión de un audio que implica al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

En declaraciones a los periodistas, indicó que se continúa con la recolección de firmas y que en cuestión de horas estará listo para su presentación debido a que ha recibido el respaldo de otros grupos parlamentarios.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Ruth Luque anuncia que presentará una moción de censura contra Eduardo Arana por audio con Santiváñez

“Sí, ya firmamos. Todo Renovación Popular vamos a firmar la moción de censura. Yo acabo de firmar, estamos recolectando las firmas en este momento. En pocos minutos eso ya va a estar listo porque había muchísimas firmas”, expresó.

Chirinos Venegas remarcó que Santiváñez Antúnez “no debería seguir en el Gobierno” debido a las investigaciones que afronta y que la idea es ir primero con su caso y luego se vería la situación de Eduardo Arana.

LEE MÁS: Audio atribuido a Santiváñez involucra al magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse y a Eduardo Arana

“Parece tener más poder que el premier. No debería seguir en el Gobierno, tiene que salir, tiene muchas investigaciones. Vamos paso por paso, primero creo que Santiváñez y después tenemos que continuar con Arana”, subrayó.

El caso

Como se recuerda, “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.