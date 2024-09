La primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez (Fuerza Popular), consideró que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debe ir al Congreso de la República a “dar respuestas” sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En declaraciones a “Punto Final”, señaló que el titular del Mininter tendrá que explicar las estrategias implementadas por su sector contra la delincuencia y dijo esperar que sea citado “inmediatamente”.

“Creo que el ministro tiene que ir por lo menos a dar respuestas al Congreso de la República. Espero que sea inmediatamente, creo que se le debe citar y explicar qué es lo que está haciendo, cuáles son las estrategias y si es que realmente la delincuencia ha rebasado a la Policía Nacional, porque pareciera que eso ha ocurrido o viene ocurriendo en este momento”, expresó.

En ese sentido, Juárez Gallegos remarcó que las interpelaciones son una “excelente oportunidad” para informar a través del Congreso a la ciudadanía en su conjunto, qué es lo que está haciendo la Policía Nacional ante la ola delictiva en el país.

Del mismo modo, enfatizó que los sucesivos cambios de ministros del Interior, el descabezamiento de 18 generales de la Policía Nacional y el poco interés en fortalecer a dicha institución “está pasando la factura”.

“Creo que el ministro del Interior necesariamente va a tener que ir al Congreso. Creo que las interpelaciones –en caso que mi bancada tome la decisión, nosotros no nos hemos reunido al respecto- son una excelente oportunidad y debe tomarse como tal, a efectos de informar a través del Congreso a la ciudadanía en su conjunto qué es lo que está haciendo la Policía Nacional”, sentenció.

Como se recuerda, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, respaldó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y dijo que está combatiendo la delincuencia común y el crimen organizado “como no se ha visto antes”.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, Adrianzén afirmó que no tiene por qué sorprender el respaldo de la presidenta Dina Boluarte al titular del Mininter, más allá de las cifras sobre inseguridad ciudadana.

“No tiene por qué sorprender el respaldo de la señora presidenta a un ministro, que por lo demás, está combatiendo la delincuencia común y el crimen organizado como no se ha visto antes. Los resultados están allí a la vista, no podemos negar y en esto quiero ser preciso de que no siguen habiendo asaltos, sicariato, extorsiones”, subrayó.