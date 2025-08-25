El congresista Edward Málaga (no agrupados) presentó una moción para que el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, explique ante el pleno los “fundamentos, legalidad y pertinencia” del nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

En su pedido recordó que Santiváñez Antúnez fue censurado por el Congreso cuando ejercía el cargo de ministro del Interior, el pasado 21 de marzo, por su “incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector”.

Málaga arguyó que dicha designación interfiere con la función constitucional de control político del Parlamento y además “atentaría” contra la administración de justicia, al otorgar antejuicio a un funcionario sobre el cual pesan investigaciones fiscales y un impedimento de salida del país.

“Corresponde al Presidente del Consejo de Ministros, en su calidad de responsable político de la coordinación del gabinete: explicar las razones técnicas y políticas para tal designación; exponer los criterios de idoneidad, integridad y solvencia que la sustentan; dar cuenta de las coordinaciones realizadas con la Presidencia de la República y con el MINJUSDH; y explicar cómo esta decisión se corresponde con la reciente voluntad expresa del Congreso al censurar al mismo funcionario por su incapacidad y deficiente desempeño”, subrayó.

Cabe indicar que el temario de la invitación a Eduardo Arana consta de 12 preguntas divididas en seis ejes temáticos:

A. Sobre la decisión y el procedimiento de designación

1. Precise fecha, acto y sustento con el que propuso y acordó la designación del señor Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Remita la Resolución Suprema de designación y el expediente de propuesta del PCM (conforme al artículo 122 de la Constitución).

2. Indique qué criterios de idoneidad ética, técnica, experiencia y conducta pública se aplicaron. ¿Existió evaluación de riesgos reputacionales, judiciales y diplomáticos? Adjunte el informe de idoneidad y la verificación de antecedentes (penales, judiciales, policiales, administrativos, de integridad y conflictos de interés).

B. Sobre el respeto al control político del Congreso

3. ¿Cómo justifica el PCM que un exministro censurado (marzo 2025) sea designado nuevamente como ministro, ahora en Justicia y Derechos Humanos? Explique por qué esta decisión no vacía de contenido la herramienta constitucional de la censura ministerial.

4. ¿Qué precedentes existen de designaciones similares en los últimos 25 años? Adjunte el análisis comparado y los criterios de decisión utilizados por la PCM.

C. Sobre investigaciones y medidas judiciales vigentes

5. Informe si, a la fecha de la designación, el señor Santiváñez registraba investigaciones fiscales y/o medidas judiciales (por ejemplo, impedimento de salida del país). ¿Cómo se valoró su impacto en la conducción del sector? Adjunte constancias oficiales.

6. ¿Qué plan de mitigación adoptó la PCM para garantizar que eventuales citaciones, medidas o diligencias judiciales no afecten la continuidad del servicio en el MINJUSDH? Adjunte el protocolo aprobado.

D. Sobre política pública y estándares de derechos humanos

7. ¿Cuál es la hoja de ruta del nuevo ministro para garantizar el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de la defensa pública, la carrera fiscal y judicial y la política penitenciaria? Adjunte el Plan de 100 días del MINJUSDH y sus indicadores.

8. ¿Prevé el Ejecutivo revisar o denunciar tratados, modificar la relación con la Corte IDH u otros órganos del Sistema Interamericano? Precise la posición oficial y sustento jurídico.

E. Sobre transparencia, integridad y conflicto de interés

9. Remita la Declaración Jurada de Intereses del ministro y los resultados de control de la Oficina de Integridad del MINJUSDH. ¿Qué medidas se han establecido para evitar conflictos con investigaciones que involucren a la propia Presidencia, ministros o altos funcionarios?

10. Detalle contrataciones y designaciones realizadas por el nuevo ministro desde su juramentación. ¿Hubo ratificaciones de su círculo cuando estuvo en Interior? Adjunte listados y sustentos.

F. Sobre coordinación intersectorial y coherencia de gobierno

11. ¿Cómo garantiza el PCM que la designación no profundiza la crisis de confianza ciudadana ni envía señales de blindaje político? Señale acciones y métricas de gobernanza.

12. ¿Qué indicadores de desempeño exigirá la PCM al MINJUSDH (metas trimestrales) para asegurar resultados verificables en justicia, defensa pública, acceso a la justicia y política penitenciaria?

Sorpresiva designación

Como se recuerda, el último sábado 23 de agosto la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a tres nuevos ministros, entre ellos Juan José Santiváñez, quien asumió el puesto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La oficialización se llevó a cabo a través de una ceremonia que fue informada a la prensa con solo minutos de anticipación y que se realizó en Palacio de Gobierno.

El ahora nuevo ministro de Justicia entra en reemplazo de Juan Alcántara Medrano, quien asumió el cargo en reemplazo de Eduardo Arana en mayo de este año.