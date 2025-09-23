Congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por supuesta “falta de idoneidad, confianza y probidad” en dicha cartera. En total firmaron 36 legisladores.

En el documento se alega que Santiváñez Antúnez fue censurado por el Parlamento el pasado 21 de marzo por su “incapacidad para hacer frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana en el país” en el Ministerio del Interior bajo su conducción.

Menciona que el titular del Minjusdh enfrenta “graves procesos judiciales que comprometen su idoneidad para ejercer el cargo”, como una investigación por tráfico de influencias agravado, por el cual se le dictó impedimento de salida del país por 18 meses.

También, enfrenta una acusación por abuso de autoridad, derivada de su gestión en el Ministerio del Interior, donde presuntamente hostigó a un periodista, y una denuncia constitucional ante el Congreso, acusado de omisión de denuncia por no haber informado el uso de un vehículo oficial para facilitar la fuga del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón.

También se le vincula como “hombre clave” dentro de una presunta organización criminal, con la función de “articular redes de poder político y policial para direccionar contratos públicos, influir en ascensos y permanencias de generales de la Policía Nacional, proteger operaciones mineras ilegales y encubrir actos ilícitos en la administración pública”.

“Se precisa que su doble rol, primero como Ministro del Interior y luego como jefe de la Oficina de Monitoreo del Despacho Presidencial, habría sido decisivo para consolidar estos fines ilícitos. Esta condición de pieza central en una estructura delictiva revela una falta absoluta de idoneidad y probidad, constituyendo en ese sentido, fundamento suficiente para su censura parlamentaria”, detalla.

Los congresistas que promueven la censura refieren que la reincorporación de Santiváñez en una cartera clave como Justicia y Derechos Humanos “no solo desconoce la sanción política previamente impuesta, sino que también erosiona la institucionalidad democrática al debilitar el control parlamentario sobre el Ejecutivo”.

“La designación de Juan José Santiváñez como Ministro de Justicia y Derechos Humanos constituye una vulneración abierta al espíritu de la censura parlamentaria, pues el Congreso ya le retiró la confianza en marzo de 2025 por su ineficacia frente a la inseguridad”, subrayaron.

“La responsabilidad ministerial puede entenderse como el ‘precio de la democracia’, pues los ministros solo pueden permanecer en el cargo mientras conserven la confianza política; y, una vez quebrada, su continuidad compromete la legitimidad del Estado ante la ciudadanía, debiendo en consecuencia prevalecer el principio democrático de renovación de las autoridades mediante el mecanismo constitucional de la censura”, subrayaron.

Cabe indicar que la congresista Heidy Juárez (Podemos Perú), quien inicialmente firmó la moción de censura, posteriormente envió un oficio solicitando el retiro de la misma, sin explicar las razones.