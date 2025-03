La congresista Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, descartó que vaya a respaldar la moción de censura que presentó Susel Paredes contra Juan José Santiváñez, y también evitó señalar si votará a favor de la moción de Diego Bazán también contra el mismo ministro del Interior.

Esto, a pesar de que su bancada también presentó su propia moción de censura contra Santiváñez, la cuarta que ingresó a la mesa de partes del Poder Legislativo el martes 18 de marzo.

“Vamos a apoyar obviamente la moción de censura que nosotros hemos presentado por varios motivos. Recordemos que la moción presentada por la señora Susel Paredes carece de fundamento y por eso no decidimos apoyarla, porque hablaba de estado de emergencia cuando nosotros en el fondo sabíamos que, para presentar una moción de censura, se requieren diferentes situaciones que ameriten una salida”, respondió a RPP.

Barbarán explicó esto cuando se le preguntó si votaría a favor de alguna de las otras tres mociones de censura presentadas antes que la de Fuerza Popular, ya que esta última no sería parte del debate del pleno programado para el viernes 21 de marzo.

Rosangella Barbarán evitó responder si apoyaría la moción presentada por Diego Bazán, de Renovación Popular.

“No podría responder ello porque yo he firmado la moción de censura con los fundamentos que ha presentado Fuerza Popular. No he leído la moción de censura que ha presentado el señor Bazán”, explicó.

Solo las tres primeras mociones, de Susel Paredes, Diego Bazán y Jaime Quito respectivamente, ingresaron antes de la Junta de Portavoces que este martes decidió la fecha del debate en el pleno para votar la salida o no de Juan José Santiváñez

La moción de Fuerza Popular ingresó a la mesa de partes del Parlamento a las 12:10 p.m, poco después de la sesión de Portavoces.