La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) anunció que presentará una moción de censura contra el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, tras la difusión de un audio atribuido al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, que lo implica.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), consideró que Santivañez Antúnez utilizó el Ministerio del Interior para generar redes de influencia y cambio de pabellón con Arana para “salvar a sus delincuentes”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, Luque Ibarra enfatizó que tanto Arana como Santiváñez Antúnez “legislan para la delincuencia” porque “han gestionado intereses particulares, pro delincuencia”, con lo cual ambos deben dejar sus cargos.

“Como ministros han gestionado intereses particulares, pro delincuencia. Ni Santivañez, ni Arana. Ambos deben renunciar inmediatamente. Informo que presentaré una moción de censura contra Eduardo Arana”, señaló.

Santivañez abogado de un delincuente condenado alias el “diablo”, utilizó el Ministerio del Interior para generar redes de influencia, cambio de pabellón con Eduardo Arana (hoy @pcmperu ). Además celebra los cambios del delito de organización criminal para salvar a sus… pic.twitter.com/CuAsLNavU4 — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) September 15, 2025

El caso

Como se recuerda, “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

LEE MÁS: Audio atribuido a Santiváñez involucra al magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse y a Eduardo Arana

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.