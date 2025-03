Los miembros de APP llegaron a la sesión plenaria del viernes con la consigna clara: no respaldar la remoción de Santiváñez. Antes de entrar al hemiciclo, la legisladora María Acuña -hermana del líder del partido, César Acuña- anticipó su voto en contra por “la estabilidad del Perú”. Horas después, dicha postura se reflejaba en el tablero electrónico con tres votos en contra y ocho abstenciones. Incluso, los Acuña lograron allanar a Lady Camones -quien había firmado una de las mociones de censura- para que retrocediera y se abstuviera.

La postura de APP es cada vez más oficialista. Este Diario revisó más de 40 votaciones de control político (vacancias, censuras, interpelaciones) y el índice de posturas de APP en defensa del gobierno pasó de 74% en diciembre de 2024, a 76% en marzo de 2025.

Para el analista político, José Carlos Requena, la defensa cerrada de APP frente al gobierno responde a que la agrupación de Acuña no quiere perder lo ganado hasta ahora. En esa misma línea, Martin Cabrera, abogado especialista en temas parlamentarios, indicó que el gobierno ha cedido espacios importantes a APP, como el sector salud, a cambio de apoyo político en el Congreso. “No olvidemos que se trata de un gobierno sin bancada, y esa historia ya la conocemos con Vizcarra. ¿Cuánto puede durar? Veremos después de abril, que es la convocatoria de elecciones generales del 2026″, dijo.

Sobre la duración de la alianza, Requena apuntó que esta podría aún mantenerse ante el temor de APP de perder el control del Parlamento, el cual tiene asegurado hasta julio, cuando ocurre el cambio de la presidencia legislativa y Mesa Directiva. “Después de julio y agosto, el gobierno de Boluarte se vuelve irrelevante porque entramos en campaña electoral. Van a preferir llevar la fiesta en paz hasta entonces”, anticipó el analista.

—Distancia coyuntural—

Fuerza Popular es la otra bancada que acaparó la atención en la votación de la censura de Santiváñez. Su voto a favor de la remoción fue importante para alcanzar los votos necesarios, pero su postura no fue clara hasta llegar al tablero.

Norma Yarrow, legisladora de Renovación Popular que impulsó una de las mociones de censura, contó que hasta la noche del jueves no tenían asegurados los votos fujimoristas. “Han estado en un tira y afloja, y no quisieron firmar la moción de [Diego] Bazán, para hacer su propia moción sabiendo que no entraría al debate”, anotó.

Las dudas de Renovación Popular sobre la postura fujimorista se incrementaron cuando se reveló que la legisladora de este grupo, Patricia Juárez, programó una mesa técnica con la Dirincri y artistas víctimas de extorsión casi a la misma hora del pleno donde se debatía la censura. Esto, en opinión de Renovación Popular y otras bancadas, era un último intento por salvar a Santiváñez. Otras fuentes legislativas explican este accionar como un intento de bajarle el tono a las marchas convocadas por los propios artistas. “Por ello, el debate y la votación fue de manera rápida. Temían que la marcha escale y lleguen al Congreso. La mayoría de legisladores querían irse antes de que empiece a llegar gente al Centro de Lima”, explicaronlas fuentes.

Para José Carlos Requena, la votación de Fuerza Popular no podría tomarse como un quiebre definitivo, pues podría tratarse solo de fricciones. “Cuando se negó el viaje de Boluarte a EE.UU. se habló de un quiebre, pero se trató más de un episodio. Parece, en esta ocasión, que Fuerza Popular se vio forzado a votar a favor”, anotó. Esto encaja con que, al día siguiente de la censura, la presidenta Boluarte promulgó la ley de Fuerza Popular que restituye la firma de su líder histórico Alberto Fujimori en la Constitución de 1993.

Otro actor legislativo a tener en cuenta es Podemos, la bancada de José Luna, que mantiene una posición pendular, según Martin Cabrera y ratificado por su índice de votaciones [ver infografía]. Dicho grupo votó en bloque a favor de la censura de Santiváñez y ha mantenido una postura opositora al gobierno, incluso mayor a la de algunas bancadas de derecha. Para Cabrera, Podemos viene marcando una postura distante al gobierno buscando posicionarse para la presidencia del Congreso en julio.