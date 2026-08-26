El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, calificó de desestabilizadoras las mociones de interpelación que está promoviendo la bancada Juntos por el Perú contra el gabinete que integra. En “Siempre a las ocho” este 26 de agosto, el funcionario rechazó la inmediatez de estas medidas.

“Es completamente insólito que a menos de un mes de que comenzó el gobierno ya se presenten tres interpelaciones y haya otras en curso”, precisó Sheput quien dijo que no se ha permitido al Ejecutivo demostrar en los hechos qué políticas van a ser efectiva, por lo que insistió que le parecen “por lo menos exageradas”.

El gabinete de Luis Galarreta asumió funciones el pasado 28 de julio bajo la presidencia de Keiko Fujimori, con una Cámara de Diputados de mayoría opositora. Tal y como ha informado El Comercio, actualmente Juntos por el Perú está recolectando firmas y respaldo para interpelar a tres miembros del gabinete presidido por Luis Galarreta.

Sheput cuestionó la seriedad de los pliegos de preguntas en estas mociones. “Tratan de decir que la interpelación por la interpelación es un instrumento político, pero es válida cuando hay un acontecimiento político que hace que ésta se imponga, pero cuando es simplemente hacer un pliego de preguntas para poner en jaque a un ministro por un sinsentido la gente se da cuenta de inmediato”, sostuvo.

Asimismo, el ministro advirtió sobre el impacto de un control sin fundamentos. “Si hay una falta de índole política de parte de cualquiera de los ministros, encantados de ir cuantas veces lo amerite, pero cuando se hacen con un propósito desestabilizador, obstruccionista o simplemente porque quiero cumplir con un sector de la población que me apoya, puede ser un bumerán para la agrupación política”, remarcó.

Sheput sugirió que estas acciones opositoras responden a intereses electorales de cara a los futuros comicios. Según su criterio, estas agresiones contra el Ejecutivo buscan rédito político inmediato en lugar de una fiscalización real.

Interpelaciones de Juntos por el Perú

Juntos por el Perú ya formalizó dos mociones de interpelación y prepara una tercera contra el gabinete. Las primeras medidas apuntan a los ministros de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Al ministro de Defensa se le cuestiona por el empleo de militares en Pataz. En tanto, la moción contra el titular de Energía y Minas aborda el aumento del precio de los combustibles y las protestas, mientras que el sector del Interior también figura en sus planes de interpelación.