Juan Sheput dijo que Juntos por el Perú está actuando de manera insólita y como una bancada aislada. (El Comercio)
Juan Sheput dijo que Juntos por el Perú está actuando de manera insólita y como una bancada aislada. (El Comercio)
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, calificó de desestabilizadoras las mociones de interpelación que está promoviendo la bancada Juntos por el Perú contra el gabinete que integra. En “Siempre a las ocho” este 26 de agosto, el funcionario rechazó la inmediatez de estas medidas.

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